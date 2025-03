Dette er privatinvestorenes favorittaksjer

Når DNB oppsummerer privatinvestorenes handelsaktivitet for februar viser fasiten at de omsatte for 12,1 milliarder kroner, og at det ble nettosolgt aksjer for 208 millioner kroner.

– Den gode aktiviteten fra januar fortsatte i februar. Selv med to færre dager var omsetningen bra, på 12,1 milliarder, sier Bård Kittelsrud, leder for aksjehandel på internett i DNB.

Kongsberg Gruppen var øverst på topplisten over de mest handlede aksjene. Videre på listen finner vi Equinor, Frontline, Vår Energi, Aker BP, Höegh Autoliners og Norwegian.

Nettosolgte Kongsberg Gruppen

Vår Energi var den mest kjøpte aksjen, etterfulgt av Storebrand og Yara mens Kongsberg Gruppen, Telenor og Nordic Semiconductor ble mest nettosolgt.

– Det er stort sett de samme aksjene som handles nå som i 2024. Kongsberg Gruppen ble både mest handlet, og den som kundene til DNB solgte mest av, noe som kanskje ikke er så merkelig i den urolige tiden vi er vitne til om dagen. Vår Energi var den aksjen som ble mest kjøpt med nesten 200 millioner i nettokjøp, sier Kittelsrud.

– Vil ikke krigsfrykt kunne løfte Kongsberg Gruppen?

– Tallene tar for seg februar, og da var det litt mer optimisme om en fredelig løsning i Ukraina. Usikkerheten har økt i løpet av helgen, sier Kittelsrud.

Kongsberg Gruppen ble nettosolgt på Østlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge, Frontline ble nettosolgt på Vestlandet mens investorene på Sørlandet kvittet seg med Telenor. Samtidig er det verdt å merke seg at investorer over hele Norge nettokjøpte Vår Energi i februar.

Tesla var nok en gang mest handlet av de internasjonale aksjene, tett fulgt av Nvidia og Novo Nordisk. Tesla ble nettosolgt av alle aldersgruppene som handler hos DNB.