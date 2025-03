Rally på Oslo Børs – Kongsberg og shippingaksje stiger 15 prosent

Det er bred oppgang på Oslo Børs mandag. Kl 14.22 er hovedindeksen opp 1,34 prosent til 1.509,60 poeng og foreløpig omsatt for 2.804 millioner kroner.

Storpolitikken preger finansmarkedene etter flere nyheter fra helgen.

Fredag møttes USA og Ukraina i Det hvite hus, noe som utviklet seg til et offentlig brudd i forholdet mellom landene. Søndag møttes europeiske ledere i London, og blant hovedbudskapene til Europa er økte forsvarsutgifter.

Kraftig oppgang i forsvarsaksjer

– Vi må raskt ruste opp Europa. Derfor vil jeg presentere en omfattende plan for opprustning i Europa 6. mars når vi har vårt EU-toppmøte, sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Det ble også meldt at Tyskland vurderer å raskt opprette to spesialfond – ett for forsvar og ett for infrastruktur, opplyste tre personer med kjennskap til saken til Reuters. Partiene som nå forhandler om å danne ny regjering i Tyskland etter valget, anslår at det er behov for 400 milliarder euro til forsvarsfondet og 400–500 milliarder euro til infrastrukturfondet, ifølge kildene.

Det setter fyr på europeiske forsvarsaksjer.

JPMorgan gjør mandag store endringer i kursmålene i sektoren, men dekker ikke Kongsberg Gruppen. «Europas opprustningssyklus ... nå er det på alvor; vi øker våre kursmål med gjennomsnittlig 25 prosent», skriver meglerhuset. Kun basert på det ryktede, store forsvarsfondet i Tyskland anslår UBS at dette kan øke fair value i tyske Rheinmetall med 25–50 prosent av markedsverdien.

SpareBank 1 Markets oppgraderer Kongsberg Gruppen fra hold til kjøp og løfter kursmålet fra 1.300 til 1.600 kroner.

Kongsberg Gruppen stiger hele 14,51 prosent til 1.563 kroner, som er ny rekord for aksjen. Den er også dagens desidert mest omsatte på Oslo Børs, med 986 millioner kroner.