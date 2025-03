Analytiker Kristoffer Barth Skeie i Arctic Securities gjentar kjøpsanbefalingen på Frontline, men nedjusterer kursmålet fra 304 til 282 kroner.

Til tross for et noe svakt fjerdekvartalsresultat, ser Arctic fortsatt sterke utsikter for markedet. Aksjen omsettes rundt netto eiendelsverdi (NAV) på 182 kroner pr. aksje, tilsvarende 0,99 ganger NAV. Det nye kursmålet reflekterer en 25 prosent premie til Arctic sin ettårs fremtidige NAV-estimat på 225 kroner pr. aksje, opplyses det.

Aksje: Frontline Meglerhus: Arctic Securities Anbefaling: Kjøp(Kjøp) Kursmål: 282 (304)

Skeie trekker frem at iranske oljevolumer fortsatt er høye på rundt 1,6 millioner fat pr. dag i februar, mens USA ønsker å redusere eksporten til 100.000 fat pr. dag. Dersom dette skjer, anslår Arctic at det kan gi et kapasitetsløft på 4,6 prosent i markedet.

Opec-produksjonen har økt siden 2021, og planlagte kutt ventes gradvis reversert fra april 2025 til september 2026.

Han skriver videre at i første kvartal har Frontline dekket majoriteten av sine spotdager med rater på henholdsvis 43.700 dollar for VLCC, 35.400 dollar for Suezmax og 29.700 dollar for LR2. Arctic estimerer en driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 1.326 millioner dollar for året, opp 18 prosent mot konsensus.