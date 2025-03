Donald Trumps oppførsel påvirker norske fondssparere

Fondsstatistikken for februar viser at Kron-kundene kjøpte fond for 806 millioner kroner, og gjorde uttak på 273 millioner kroner. Dermed endte netto nytegning på over 530 millioner kroner i årets korteste måned.

Økt interesse for Europa-fond etter Trump

For første gang er det hele tre europeiske indeksfond på «topp 10»-listen over mest kjøpte fond. På salgstoppen finner vi to rene USA-indeksfond.

– Vi ser en tydelig trend hvor mange vekter opp Europa fremfor USA etter Trump tok over Det hvite hus. Dette skyldes nok en kombinasjon av attraktive verdsettelser i europeiske markeder og økt usikkerhet rundt utfallet av den nye administrasjonens politikk for amerikansk økonomi, sier porteføljeforvalter Joar Hagatun i Kron.

Rentefond for å redusere risiko

Blant aktive fond er DNB Teknologi fortsatt en favoritt. Også høyrentefond som Heimdal Høyrente og Landkreditt Høyrente, og obligasjonsfond som Storebrand Kreditt og Storebrand Kort Kreditt, er høyt oppe på kjøpslisten.

– Høyrentefond har vært populære lenge, men at flere nå velger såkalte investment grade fond, med lavere risiko for tap, er nok et tegn på at en del ser verdien av å ha en mer robust portefølje som er bedre rigget for stormfulle børsperioder, sier forvalteren.

Aktiv forvaltning

De aktive globale aksjefondene First Global Focus, med Martin Mølsæter som forvalter, og Delphi Global, med Ivar Harstveit bak roret, er de eneste globale aksjefondene på «topp 10»-listen. Disse har til gjengjeld levert solid avkastning mot indeks det siste året.

– Dette er to fond som har klart å navigere markedene med stor suksess, men på to vidt forskjellige vis, sier Hagatun.