Kryptofest etter Trump-innlegg: – Økt troverdighet

Kryptomarkedet fikk et markant løft i helgen etter at president Donald Trump kunngjorde planer om en strategisk krypto­reserve.

Ifølge Citi kan en slik reserve øke legitimiteten til kryptovaluta som aktivaklasse. Meglerhuset påpeker også at USA allerede eier kryptovaluta verdt 18,9 milliarder dollar, hovedsakelig bitcoin, sammenlignet med landets gullreserver på 750 milliarder dollar.

«Den amerikanske regjeringens mulige inntreden som en strategisk eier av digitale eiendeler kan gi økt troverdighet til sektoren,» skriver Alex Saunders i meglerhuset.

Trump kunngjorde også at han har instruert den såkalte Presidential Working Group om å gå videre med planene. Markedet reagerte umiddelbart, med en prisøkning på 8 prosent for bitcoin og over 20 prosent for spesifikke tokener som XRP, Solana og Cardano.

Ifølge analysene til Citi kan en ukentlig kapitalstrøm på 1 milliard dollar gi en prisøkning på 4 prosent for bitcoin.

Svak måned

Februar var en tøff måned for krypto­markedet, påpeker Goldman Sachs.

Bitcoin falt 17,6 prosent, mens ethereum stupte hele 32,3 prosent sammenlignet med januar.

«Markedet var preget av usikkerhet rundt amerikansk økonomisk politikk, svake forbrukertall og et generelt risikoreduserende klima,» fastslår meglerhuset.

Usikkerheten medførte en nedgang i både spotvolum og futures-volum for bitcoin og ethereum. I tillegg registrerte amerikanske børsnoterte bitcoin-ETF-er netto uttak på 3,6 milliarder dollar, noe som senket den totale forvaltede kapitalen til 95,4 milliarder dollar.

Ethereum viste imidlertid interessant utvikling til tross for kursfallet. Antall aktive og nye adresser på nettverket økte med henholdsvis 11,4 prosent og 50,5 prosent i februar.

Likevel tar Goldman forbehold om at «Trumps uttalelse bidro til en rask kursoppgang i markedet» ved slutten av måneden.