Tesla-løft på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent, Dow Jones stiger 0,2 prosent mens S&P 500 legger på seg 0,3 prosent.

Analytiker Adam Jonas i Morgan Stanley beskriver Tesla som en av sine favorittaksjer, noe som bidrar til å løfte aksjen 2,9 prosent i åpningsminuttene.

– Vi ser en tydelig trend hvor mange vekter opp Europa fremfor USA etter Trump tok over Det hvite hus. Dette skyldes nok en kombinasjon av attraktive verdsettelser i europeiske markeder og økt usikkerhet rundt utfallet av den nye administrasjonens politikk for amerikansk økonomi, sier porteføljeforvalter Joar Hagatun i Kron i en melding.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,25 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,2 prosent til 19,40.

«Etter de siste dagers tumulter, har ‘hypen’ rundt det amerikanske presidentvalget åpenbart lagt seg. Like åpenbart er det at Trump ikke lenger er en «messias» for børsen – tvert imot sprer det seg en uro rundt veksten. Av alle finansielle aktiva anser vi renten på en tiårig amerikansk statsobligasjon som kanskje den viktigste. Når denne renten faller med nærmere 20 basispunkter på en uke, er det et signal som ikke bør ignoreres», skriver Handelsbanken i en rapport.

Ifølge Reuters skal Donald Trump komme med en investeringskunngjøring klokken 19.30 norsk tid.