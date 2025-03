Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,19 prosent til 1.507,41 poeng mandag.

Dagens store vinner var fjorårets børsrakett Kongsberg Gruppen, som hadde sin beste dag noensinne – opp 15,90 prosent til 1.582 kroner. Det ble også ny all-time high for teknologikonsernet.

Omsetningen i aksjen var også bemerkelsesverdig: 1.527 millioner kroner av en total omsetning på hele Oslo Børs på 6.311 millioner kroner.

Oppgangen kom etter helgens begivenheter i storpolitikken. EU skal etter alle solemerker øke forsvarsutgiftene, og det ryktes allerede om et gigantisk tysk spesialfond på 400 milliarder euro.

SpareBank 1 Markets oppgraderte Kongsberg Gruppen fra hold til kjøp og løftet kursmålet fra 1.300 til 1.600 kroner. JPMorgan økte kursmålene for aksjene i den europeiske forsvarssektoren som de dekker, med 25 prosent. UBS mente at det nye spesialfondet fra Tyskland kunne øke fair value i tyske Rheinmetall med 25–50 prosent av hele markedsverdien pr. fredagens sluttkurs.

Kitron fikk også et pent kursløft på 9,51 prosent til 43,52 kroner. Industriselskapet har sikret seg en rekke forsvarsavtaler den siste tiden.

Bred oppgang

Mai-kontrakten på Brent-oljen var ned 0,71 prosent til 72,66 dollar ved stengetid i Oslo. Europeisk gass, målt ved TTF, som har vært negativt preget av fredsrykter, var et kvarter før stengetid opp 0,89 prosent til 44,71 euro pr. MWh.

Equinor steg 0,84 prosent til 259,55 kroner, Aker BP var uendret på 232,50 kroner, og Vår Energi falt 0,06 til 31,68 kroner.