Våpenfest på de europeiske børsene

Europas aksjemarked var i fyr og flamme mandag, etter at områdets politiske elite lovte enda mer militær støtte til Ukraina og Elon Musk hintet om at USA burde forlate Nato. Voldsomme kursløft i våpensektoren bidro til at Stoxx 600 og Dax-indeksen steg med henholdsvis 1,2 prosent og 2,8 prosent.

Vinneraksjene inkluderte franske Dassault Aviation, som blant annet produserer jagerflyet Rafale, og tyske thyssenkrupp, som leverer krigsskip og ubåter. De to steg med henholdsvis 15 og 13 prosent. To andre våpenprodusenter, Paris-baserte Thales og britiske Bae Systems, ble 14-15 prosent mer verdt. I Sverige, som inntil 2024 var et nøytralt land, steg Saab-kursen med mer enn 11 prosent.

Økt sannsynlighet for at Ukraina-konflikten varer i mange flere år bidro også til å gi gullprisen en rekyl på 1,5 prosent. Ved halv fem-tiden var de største amerikanske gullprodusentene, Newmont Mining og Barrick Gold, 1-2 prosent høyere.

Det var mer fart i kryptosektoren, etter at Trump hevdet at det skal opprettes et statlig fond med posisjoner i bitcoin, ethereum, solana, xrp og cardano. Uttalelsen kom i kjølvannet av en kraftig korreksjon, og onde tunger snakker nå om en «Trump put» i dette markedet. I helgen var bitcoin-kursen helt oppe i 95.000 dollar, men nivået var mandag ettermiddag redusert til omtrent 91.000 dollar. På New York-børsen fikk den girede kryptoinvestoren MicroStrategy et kursløft på 6 prosent.

S&P 500 og Nasdaq 100 var derimot noe ned. Casinooperatørene Las Vegas Sands og Wynn Resorts fikk likevel oppturer på 4-6 prosent. Macaos myndigheter fortalte at områdets kasinoinntekter i februar var 6,8 prosent høyere enn et år tidligere, noe som var mer enn ventet.

Tesla-kursensteg med 2 prosent, selv om toppsjef Elon Musk hisser på seg stadig flere europeere og amerikanere som følge av sine frittalende uttalelser og roller i Trump-administrasjonen. Elbilaksjen har likevel tapt 22 prosent på en måned.