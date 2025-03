Snart børsfall under Trump: – Trenger støtte fra myndighetene

Ved valgdagen i USA var den brede S&P 500-indeksen på 5.783 poeng, og i 19-tiden mandag sto indeksen i 5.928 poeng, en differanse på rundt 2,5 prosent.

Sjef for investeringsstrategi i Bank of America (BofA), Michael Hartnett, påpekte i sin ukentlige kommentar sist torsdag at man kanskje snart kan si «børsfall under Trump».

Trump-put

Dette nivået kaller BofA en strike price for en Trump put-opsjon, da nivåer under 5.783 kan medføre overskrifter som «Stocks Down Under Trump».

«Dersom markedet faller under dette nivået, vil investorer som er long risiko i stor grad forvente og ha behov for verbal støtte fra myndighetene for å stabilisere markedene», skriver Hartnett.

Dersom toppen er nådd for amerikanske aksjer fordi amerikansk vekst vil svekkes de kommende månedene, ser investeringsstrategen følgende politiske tiltak for å reversere nedgangen, sortert etter sannsynlighet: Fed kutter renter, Riyadh-avtale for å kutte oljeprisene, og Kongressen fremskynder skattekutt eller heving av gjeldstaket.

Les også Resesjonsfrykt og handelskrig: Slik plukker han aksjer nå Analysesjefen i Norne Securities mener at tiden er inne for å velge en konservativ aksjestrategi, og gjør flere endringer i månedsporteføljen.

Nomura: Strike price er lengre nede

Derivatguru Charlie McElligott i Nomura mener også at det finnes en Trump-put i aksjemarkedet, hvor Trump eller myndighetene griper inn og løfter markedet.

«Det finnes en put strike for Trump i aksjemarkedet et sted – bare ikke her og ikke ennå. Årsaken er at trusselen om nye tariffer neste uke ser ut til å øke sannsynligheten for at de gjengjeldende tariffene 2. april også blir store», skrev han i forrige uke.