Oppdatert klokken 21:00

De toneangivende indeksene på New York-børsen er ned mandag ettermiddag. Nasdaq-indeksen er ned 1,9 prosent. Dow Jones er ned 1,4 prosent, mens S&P 500 er ned 1,2.

Small cap-indeksen Russell 2000 er ned 1,4 prosent til 2.134 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,2 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 8,7 prosent til 21,33.

Analytiker Adam Jonas i Morgan Stanley beskriver Tesla som en av sine favorittaksjer, noe som bidro til å løfte aksjen i åpningsminuttene, men er nå ned 3,4 prosent.

Nvidia kom med tall for fjerde kvartal forrige uke, de kom inn rundt forventningene. Mandag faller Nvidia-aksjen 8,1 prosent på Wall Street.

Ser til Euorpa

P/E multippelen for europeiske aksjer 17,2 ganger mot 25,9 for amerikanske aksjer ifølge World PE Ratio. Prisingen i kombinasjon med usikkerheten tilknyttet Trump fører til en porteføljeforvalter i Kron.

– Vi ser en tydelig trend hvor mange vekter opp Europa fremfor USA etter Trump tok over Det hvite hus. Dette skyldes nok en kombinasjon av attraktive verdsettelser i europeiske markeder og økt usikkerhet rundt utfallet av den nye administrasjonens politikk for amerikansk økonomi, sier porteføljeforvalter Joar Hagatun i Kron i en melding.

Makro

«Etter de siste dagers tumulter, har ‘hypen’ rundt det amerikanske presidentvalget åpenbart lagt seg. Like åpenbart er det at Trump ikke lenger er en «messias» for børsen – tvert imot sprer det seg en uro rundt veksten. Av alle finansielle aktiva anser vi renten på en tiårig amerikansk statsobligasjon som kanskje den viktigste. Når denne renten faller med nærmere 20 basispunkter på en uke, er det et signal som ikke bør ignoreres», skriver Handelsbanken i en rapport.

Toll

Mandag bekreftet president Donald Trump den tidligere annonserte tollen mot Mexico og Canada på 25 prosent. Han bekreftet at tollen nå vil tre i kraft midnatt.

– Tollen vil få effekt ved midnatt, sa Trump.