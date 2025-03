Mandag endte den brede S&P 500-indeksen ned 1,75 prosent til 5.850,33. Industritunge Dow Jones falt 1,48 prosent til 43.192,04. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 2,64 prosent til 18.350,19.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», er på 23,58, opp 20,12 prosent. Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,153 prosent.

Analytiker Adam Jonas i Morgan Stanley beskriver Tesla som en av sine favorittaksjer, noe som bidro til å løfte aksjen i åpningsminuttene, men aksjen endte ned 2,84 prosent.

Nvidia kom med tall for fjerde kvartal forrige uke, de kom inn rundt forventningene. Mandag falt Nvidia-aksjen 8,69 prosent på Wall Street.

Ser til Europa

P/E multippelen for europeiske aksjer er 17,2 gangeren mot 25,9 for amerikanske aksjer ifølge World PE Ratio. Prisingen i kombinasjon med usikkerheten tilknyttet Trump fører til at en porteføljeforvalter i Kron skifter fokus vekk fra USA.

– Vi ser en tydelig trend hvor mange vekter opp Europa fremfor USA etter Trump tok over Det hvite hus. Dette skyldes nok en kombinasjon av attraktive verdsettelser i europeiske markeder og økt usikkerhet rundt utfallet av den nye administrasjonens politikk for amerikansk økonomi, sier porteføljeforvalter Joar Hagatun i Kron i en melding.

Makro

«Etter de siste dagers tumulter, har ‘hypen’ rundt det amerikanske presidentvalget åpenbart lagt seg. Like åpenbart er det at Trump ikke lenger er en «messias» for børsen – tvert imot sprer det seg en uro rundt veksten. Av alle finansielle aktiva anser vi renten på en tiårig amerikansk statsobligasjon som kanskje den viktigste. Når denne renten faller med nærmere 20 basispunkter på en uke, er det et signal som ikke bør ignoreres», skriver Handelsbanken i en rapport.

Toll

Mandag bekreftet president Donald Trump den tidligere annonserte tollen mot Mexico og Canada på 25 prosent. Han bekreftet at tollen nå vil tre i kraft midnatt.

– Tollen vil få effekt ved midnatt, sa Trump.

Olje

Oljeprisen har startet 2025 med et pang, men har senere falt tilbake, torsdag ble derimot et lyspunkt for olje. Mandag annonserte OPEC+ at de skal øke produksjonen i april, det likte ikke oljeprisen.

April-kontrakten på WTI-oljen endte ned 2,71 prosent til 67,91 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for april endte ned 2,62 prosent til 71,11 dollar pr. fat.

Krypto-massakre

Krypto har vært i fyr og flamme siden det ble klart at Trump blir USAs 47. president, men mandag ble en massakre for en rekke kryptovalutaer.

Mandag endte bitcoin-prisen ned 9,57 prosent til 85.330 dollar.

Ethereum falt med 16,09 prosent, mens Musk-favoritten Dogecoin falt med 14,99 prosent.