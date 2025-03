Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Donald Trumps utbrudd mot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sendte Kongsberg Gruppen til himmels på Oslo Børs mandag. Aksjen steg nesten 16 prosent, og gjorde investor Erik Must nesten én milliard kroner rikere på bare én dag.

Kongsberg-aksjen steg til en ny toppnotering på 1.582 kroner. Dermed sitter Erik Must på aksjer for over 7 milliarder kroner i forsvars- og teknologikonsernet.

Tech-selskapet CatalystOne og gründer Avtar Jasser har lagt børsplanene på is . I stedet selger han aksjer til det svenske investeringsfondet Neqst, som har sagt seg villig til å finansiere selskapets ekspansjonsplaner.

Neqst kjøper seg opp til over 70 prosent, og Jasser casher inn mellom 100 og 200 millioner kroner. Det var det beste som kunne skje, sier han om finansieringsavtalen.

Norske forbrukere og småsparere ser ut til å ønske trygghet, beredskap og mindre risiko etter at Donald Trump har inntatt Det hvite hus i USA.

Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet, sier det har vært et skifte i retning mer høyrente – at kundene vil bort fra USA og ned på risiko generelt.

Samtidig har salget av beredskapsmat eksplodert. Rune Kjeldsen, som står bak Hekta på Tur, sier det var som å slå på en bryter etter Trumps utskjelling av Zelenskyj.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om president Donald Trump, som selvfølgelig tar feil når han sier at vi bør bekymre oss mindre over Putin. Trump virker nesten som mindre begavet. En internasjonal pøbel som håper at USA ikke må bli som Europa.

Vi bekymrer oss både for Trump og Putin. To kyniske politikere som kan lede resten av Europa inn i krig. Norge bør trappe opp styrkene. Det er slutt på øvelsene, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

Nordhealth: Kl. 07.30, webcast kl. 15.00