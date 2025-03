Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 1,0 prosent, eller innenfor intervallet [-1,4, -0,6] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at investorene sendte aksjene på Wall Street videre nedover mandag, mens de ledende indeksene i Europa steg.

«De asiatiske børsene klarte seg også relativt bra i natt. De globale kapitalstrømmene har tilsynelatende snudd i favør av Europa og Asia etter at Trump overtok som president for to måneder siden. Hvorvidt denne trenden vil fortsette, gjenstår å se», påpeker analytikeren.

Berntsen skriver videre at det kan tenkes at Trumps pragmatiske holdning til alt og alle (både allierte og ikke-allierte) er godt nytt for verdensøkonomien på kort sikt, da dollaren har svekket seg i perioden.

«Økningen av tollsatsene overfor de største handelspartnerne har ifølge Trump som mål å få de rammede selskapene til å bygge produktene på amerikansk jord», fortsetter han.

«Det er viktig å forstå at USA og Kina er så store at de er avhengige av å finne en måte å operere på som er rasjonell. For å demme opp for økt inflasjon når tollsatsene slår inn i økonomien, er Trump avhengig av at OPEC+ øker produksjonen for å få ned oljeprisen. Fascinerende nok kom det meldinger om dette fra Saudi-Arabia i går, noe som svekket oljeprisen», påpeker analytikeren.

Stopper hjelp

Tidlig tirsdag morgen ble det kjent at USAs president Donald Trump pauser all militærhjelp til Ukraina. Han ønsker angivelig å se en forpliktelse til å oppnå fred.

Ifølge NTB bekrefter en anonym kilde i Det hvite hus stansen overfor nyhetsbyrået AFP.

– Presidenten har vært tydelig på at han er fokusert på fred. Vi er avhengige av at våre partnere også er forpliktet til dette målet, sier vedkommende.

– Vi setter på pause og gjennomgår vår bistand for å sikre at den bidrar til en løsning, legger tjenestepersonen til.

Asia

Som varslet har USA innført president Donald Trumps varslede toll på 25 prosent på varer fra Canada og Mexico fra midnatt lokal tid.

Som svar melder Kina at de innfører 15 prosent toll på en rekke varer fra USA – samt økt toll på andre.

Nyhetene gir bredt fall på de asiatiske børsene, men utslagene er ikke voldsomme. Mest faller det i Japan, der Nikkei er ned 1,56 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,95 prosent.

I Kina er det derimot mindre bevegelser. Shanghai Composite stiger 0,11 prosent, CSI 300 er ned 0,21 prosent, mens Hang Seng i Hongkong svekkes 0,21 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med april-levering er tirsdag morgen ned 0,74 prosent til 71,10 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,48 prosent til 68,04 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,66 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Mandag endte den brede S&P 500-indeksen ned 1,75 prosent til 5.850,33. Industritunge Dow Jones falt 1,48 prosent til 43.192,04. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 2,64 prosent til 18.350,19.

Analytiker Adam Jonas i Morgan Stanley beskriver Tesla som en av sine favorittaksjer, noe som bidro til å løfte aksjen i åpningsminuttene, men aksjen endte ned 2,84 prosent.

Nvidia kom med tall for fjerde kvartal forrige uke, de kom inn rundt forventningene. Mandag falt Nvidia-aksjen 8,69 prosent på Wall Street.