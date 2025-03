Oslo Børs åpnet rett ned tirsdag morgen.

Kl. 11.17 står hovedindeksen i 1.484,61, ned 1,51 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 2,7 milliarder kroner.

Tidlig tirsdag morgen ble det kjent at USAs president Donald Trump pauser all militærhjelp til Ukraina.

Også ellers i Europa faller børsene. FTSE 100 i London svekkes 0,42 prosent, mens CAC 40 i Paris er ned 1,21 prosent. Tyske DAX svekkes nå 1,88 prosent.

Stiger videre

Til tross for at det meste annet er rødt, stiger Kongsberg Gruppen videre, etter blant annet ytterligere fokus på at de europeiske landene nå må trappe opp sine bidrag til Ukraina.

Aksjen er opp 3,54 prosent til 1.638,00 kroner, og har på det meste i dag vært i ny all-time high på 1.640,00 kroner. Mandag hadde Kongsberg Gruppen sin beste børsdag noensinne, med en oppgang på 15,90 prosent.

Nordea Markets har nå jekket opp sitt kursmål på Kongsberg Gruppen fra 1.375,00 til 1.750,00 kroner. Meglerhuset beholder sin kjøpsanbefaling.

Kitron , som den siste tiden har sikret seg en rekke forsvarsavtaler, stiger også. Aksjen er nå opp 0,60 prosent til 43,78 kroner, mens den mandag steg hele 9,51 prosent.

Bevegelser

Dolphin Drilling raser 56,67 prosent til 1,30 kroner. Det skjer etter at Spetalen-selskapet S.D Standard ETC dumpet aksjer i selskapet til over 60 prosent rabatt . Hedgefondforvalter Tor Svelland og BO Steen Shipping kjøper brorparten av av aksjene.

Mowi faller 1,45 prosent til 203,20 kroner. Oppdrettskjempen meldte i morges at de nå vurderer salg av sin fôrdivisjon, og at de skal gjennomføre en strategisk gjennomgang.

Mandag ettermiddag la Cambi frem sine fjerdekvartalstall, som viste en EBITDA på 39 millioner, mot ventet 45 millioner. Aksjen faller 6,86 prosent til 19,00 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med april-levering er tirsdag morgen ned 1,35 prosent til 70,65 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,11 prosent til 67,61 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,66 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Mandag kveld ble det kjent at OPEC+ starter gradvis opptrapping av oljeproduksjonen i april etter press fra Donald Trump, samtidig som markedet står overfor et mulig tilbudsoverskudd.

Equinor faller 3,06 prosent til 251,60 kroner, mens Aker BP er ned 4,43 prosent til 222,20 kroner. Vår Energi svekkes 4,04 prosent til 30,40 kroner.

Okea-aksjen går tilbake 3,55 prosent til 17,12 kroner. Selskapet meldte i morges om funn i Mistral-brønnen i den sørlige delen av Nordsjøen. Funnet estimeres å være i størrelsesorden 19-44 millioner (utvinnbare) fat, og Okea sitter på 20 prosent av lisensen.