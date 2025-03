Knut Flakk og familien selger nå 65 prosent av aksjene i Devold of Norway til Fenix Outdoor International.

Prislappen er ifølge en pressemelding på 35 millioner euro, tilsvarende 413 millioner kroner, og oppgjøret vil skje med en kombinasjon av kontanter og Fenix' egne aksjer.

Flakk Gruppen beholder selv den resterende eierandelen på 35 prosent.

– Ved å kombinere krefter med Fenix Outdoor får vi en sterk partner for å levere på vår internasjonale vekststrategi og drive betydelig langsiktig verdiskapning, sier Knut Flakk i en kommentar.

Også adm. direktør i Devold, Øystein Vikingsen Fauske, er fornøyd med salget.

– Fenix ​​Outdoor er en perfekt match for Devold, med sin globale posisjon, premium utendørsmerker og butikknettverk kjent for sin service og profesjonalitet overfor kvalitetsbevisste kunder, sier han.

Stockholm-noterte Fenix har fra før av blant andre Fjällräven og Hanway blant sine merkevarer.

– Vi har søkt bredt etter et premium ullmerke for å komplettere porteføljen vår, og har nå funnet den rette partneren. For å hedre Devolds arv og høye kvalitetsstandarder, er vi ivrige etter å introdusere friluftsentusiaster og eventyrere til Devolds høyytelsesplagg og bygge et ledende globalt ullmerke, sier konserndirektør i Fenix, Martin Axelhed.