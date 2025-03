Det ble registrert 354 konkurser i februar, 12 prosent færre enn i februar i fjor, melder Dun & Bradstreet.

– Historisk sett er februar en måned med relativt få konkurser. At konkursene ligger 12 prosent lavere i februar 2025 enn i februar 2024, kan tyde på at vi går lysere tider i møte, sier Gustav Lundberg, analytiker i forretningsdata- og analyseselskapet.

Konkursnedgangen i februar drives av nedgang i syv av ti bransjer, med størst nedgang innen jordbruk, skog og fiske. Her var nedgangen på 43 prosent i februar. Innen bygg og anlegg og detaljhandel var det konkursnedganger på henholdsvis 30 og 20 prosent.

– Bygg- og anleggsbransjen er en stor bransje og står for en tredjedel av alle konkurser. Det vi ser nå, er at egenkapitalkravene har falt og at etterspørselen etter finansieringsbevis har økt kraftig. Vi ser en økt investeringsvilje, forklarer Lundberg, og legger til at bedring i bygg og anlegg også påvirker positivt i andre bransjer.

Med fallet på 12 prosent i februar, er antallet konkurser hittil i år ned 7 prosent, ifølge Dun & Bradstreet-tallene.

– Vi må ikke la oss lure

I helgen rapporterte kredittopplysningsselskapet Creditsafe om markant nedgang i sine konkurstall.

Disse viste 302 konkurser i februar, et fall på 14 prosent fra februar 2024. Det var også færre enn i februar i 2023.

– Statistikkene for februar viser utvilsomt en solid nedgang i antallet konkurser, og da særlig innen bygg og anlegg, samt i detaljhandelen, sier Per Fjærestad, daglig leder i Creditsafe Norway.

– Men vi må ikke la oss lure av tallene. Om vi dykker litt dypere ned i tallene, ser vi at det fremdeles er bygg og anlegg som dominerer konkurslistene når det kommer til størrelse og omfang, tilføyer han.



Fjærestad sier det bak tallene skjuler seg «en virkelighet som fremdeles er svært krevende». Han vil ikke friskmelde byggebransjen ennå.

– De store selskapene har greid å holde ut, men nå ser vi at det også kommer en rekke større konkurser. I tillegg ser vi at utfordringene i bransjen for alvor begynner å spre seg til arkitekter, produsenter og eiendomsselskaper, forklarer Fjærestad.