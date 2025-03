Spetalen: Tilbudsplikt i S.D. Standard

Mandag ble det kjent at Øystein Stray Spetalen-selskapet S.D. Standard (SDSD) og Strategic Value Partners engasjerte, etter børsens stengetid, Arctic Securities og DNB Markets for å selge aksjer i Dolphin Drilling.

Tirsdag meldes det at Spetalens børsnoterte investeringsselskap, Saga Pure, har kjøpt 13.000.000 aksjer i SDSD til en gjennomsnittlig pris på 1,64 kroner pr. aksje.

Etter transaksjonen eier Saga Pure og et annet Spetalen-selskap, Ferncliff Listed DAI, til sammen 168.918.109 aksjer i SDSD. Av dette eier Saga Pure 13.000.000 aksjer, mens Ferncliff eier 155.918.109 aksjer. Dette tilsvarer en samlet eierandel på omtrent 32,21 prosent av de utestående aksjene i SDSD.

Som følge av transaksjonen har Saga Pure utløst plikt til å fremsette et bud på de gjenværende aksjene i SDSD i henhold til gjeldende lovgivning på Kypros. Saga Pure planlegger å fremsette budet innen fire uker fra dagens dato, slik det kreves av verdipapirhandelloven i Norge.