Rødt på Wall Street – frykten øker

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,0 prosent, S&P 500 faller 0,8 prosent mens Dow Jones er ned 0,7 prosent.

USAs president Donald Trump innfører 25 prosent toll på varer fra Canada og Mexico, samtidig som han øker tollsatsen på varer fra Kina. Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 4,15 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 6,0 prosent til 24,15.

– USA kan få flere kalddusjer fremover

– Det har vært en periode hvor Trump har truet med tollsatser. Nå bekreftes det, samtidig som han øker tollsatsen for Kina. USA kan få flere kalddusjer fremover, og det kan bli surt i aksjemarkedet, sier Sara Midtgaard, seniorøkonom i Nordea, til Finansavisen.

«Kanadierne og kineserne har allerede varslet økt toll på amerikanske varer som mottiltak, mens Mexico sier de har flere alternativer på blokken», skriver DNB Markets i en oppdatering.

I løpet av mandagens handel falt den teknologitunge Nasdaq-indeksen 2,6 prosent, mens S&P 500 og Dow Jones gikk ned henholdsvis 1,8 prosent og 1,5 prosent.

Nvidia var en av mandagens tapere, etter et kursfall på nesten ni prosent. Kort tid etter at tirsdagens handel tok til faller aksjen ytterligere 3,0 prosent.

Fondskunder selger i USA

Mandag meldte Kron om to rene USA-indeksfond på salgstoppen for februar.

«Vi ser en tydelig trend hvor mange vekter opp Europa fremfor USA etter Trump tok over Det hvite hus», uttalte porteføljeforvalter Joar Hagatun.

Analytiker Roger Berntsen skriver i en rapport fra Nordnet at de globale kapitalstrømmene tilsynelatende har snudd i favør av Europa og Asia etter at Donald Trump overtok som president i USA for snart to måneder siden.