Oljefondet har offentliggjort nye meldinger mellom sjef Nicolai Tangen og Tesla-gründer Elon Musk, ifølge E24.

Forrige uke ble det kjent at fondet ga innsyn i hittil ukjente SMS-er mellom de to. Etter ytterligere innsynsbegjæringer har Norges Bank Investment Management (NBIM) nå publisert resten av korrespondansen, med unntak av sladdede meldinger.

Oljefondet opplyser til avisen at all fremtidig selskapsdialog Tangen kontaktes om, heretter skal foregå via e-post.

Kjøpte Starlink

I oktober 2022 anbefalte Musk oljefondsjefen å teste Starlink, satellittjenesten til SpaceX.

– Det er verdt å prøve Starlink-internett hvis du reiser til Norge eller hvor som helst. Det er fantastisk. Funker globalt nå, skrev Musk.

Tangen svarte samme dag:

– Vil sjekke det ut. Takk for innspill.

To dager senere fulgte han opp:

– Jeg bestilte Starlink nå og ser frem til å bruke det. Her er greia: Jeg har den beste podkasten i Norge (In Good Company), der jeg intervjuer verdens mest imponerende ledere. De siste episodene er med toppsjefer fra Netflix, Nestlé og Goldman Sachs. Hva om jeg intervjuer deg og vi gjør noe kult og morsomt ut av det? Jeg tror det ville vært supert. Ha en fin helg!

– Må fikse Twitter

Musk svarte umiddelbart:

– Klart det.

Tangen fulgte opp:

– Fantastisk! Hvem skal vi kontakte på din side?

– Meg, svarte Musk kort.

– Ok, jeg kommer tilbake til deg når utstyret er på plass. Gleder meg! skrev Tangen.

Et par uker senere sendte Tangen en ny melding:

– Hei Elon, Nicolai fra Norge her. Håper du har det bra. Starlink er oppe og går. Gi beskjed når det passer å spille inn podkasten. Trenger bare 30 minutter. Opp og frem!

Musk svarte:

– Kult! Jeg er fullt opptatt med å fikse Twitter, så sannsynligvis om en måned eller så.

– Fullt forstått. Hvis det er greit, tar vi kontakt igjen da. Lykke til, og opp og frem! svarte Tangen i november 2022.