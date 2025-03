Veddemål på USA-resesjon stiger markant

På prediksjonsmarkedet Polymarket har sannsynligheten for en resesjon i USA i løpet av 2025 økt markant den siste tiden.

Et veddemål på om landet vil oppleve to påfølgende kvartaler med negativ vekst fra fjerde kvartal 2024 til fjerde kvartal 2025 har steget til 40 prosent tirsdag ettermiddag, opp fra 28 prosent fredag.

Oppgangen i sannsynligheten sammenfaller med starten på handelskrigen, da USA tirsdag morgen norsk tid innførte nye tollsatser: 25 prosent på import fra Canada (med unntak av energi) og Mexico, samt 10 prosent på kinesiske varer.

Storbanker tror ikke på resesjon

Til tross for dette ser ikke storbankene JPMorgan og Deutsche Bank resesjon som sitt hovedscenario. JPMorgan påpeker imidlertid at varigheten av tolltiltakene og en potensiell eskalering av handelskrigen kan skape utfordringer for aksjemarkedet og BNP-veksten. Deutsche Bank mener de nylige svake nøkkeltallene ikke er sterke nok indikatorer på en resesjon, da svakheten primært har vært synlig i spørreundersøkelser og ikke i harde data.

Goldman Sachs vurderer sannsynligheten for en resesjon innen ett år til 15 prosent, mens Bloomberg-konsensus (median) ligger på 25 prosent og markedsprisingen på 19 prosent, pr. mandag.