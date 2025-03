Det ble en knallrød dag på Oslo Børs tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.462,30, en nedgang på 3,0 prosent.

Nordsjøoljen med levering i mai er ned 2,4 prosent til 69,97 dollar, mens den amerikanske WTI-oljen er ned 2,0 prosent til 67,00 dollar.

Mandag kveld skrev Bloomberg at oljekartellet Opec hadde besluttet å oppheve den midlertidige reduksjonen i oljeproduksjonen som har pågått i over to år.

– Jeg ser på dette som et overlagt grep for å få oljeprisen ned, sa Bjarne Schieldrop, sjefanalytiker for råvarer i SEB til Finansavisen.

Equinor falt 4,4 prosent til 248,10 kroner, mens Aker BP endte ned 6,7 prosent til 221,40 kroner. Vår Energi gikk tilbake 5,7 prosent til 29,87 kroner. Okea og DNO falt henholdsvis 5,0 og 8,5 prosent, mens seismikkselskapet TGS endte ned 6,7 prosent til 101,70 kroner.

Spetalen-salg

Dolphin Drilling raste 54,0 prosent til 1,38 kroner. Det skjedde etter at Spetalen-selskapet S.D Standard ETC dumpet aksjer i selskapet til over 60 prosent rabatt . Hedgefondforvalter Tor Svelland og BO Steen Shipping plukket opp brorparten av aksjene.

Tollsatsene på 25 prosent som ble innført mot Canada og Mexico, i tillegg til 10 prosent økt toll mot Kina, ser ut til å ha skapt en sur stemning i de fleste markeder. Tyske DAX er ned 3,3 prosent, mens CAC 40 i Paris er ned 2,1 prosent.

– Om tollsatsene som er innført får for store konsekvenser, vil politikken endre seg raskt. Vi tar situasjonen seriøst, men det er ingen grunn til å trykke på panikknappen, sa Alfred Berg-forvalter Kristian Tunaal.

Blant de mest omsatte på Oslo Børs, utenom oljeselskapene, falt Norsk Hydro 5,3 prosent til 63,68 kroner, og DNB gikk tilbake 2,3 prosent til 256,20 kroner. Subsea 7 og DOF Group gikk tilbake 6,0 og 6,1 prosent.

Mowi falt 3,5 prosent til 199,00 kroner. Oppdrettskjempen meldte i morges at de vurderer å selge fôrdivisjonen, og at det skal gjennomføre en strategisk gjennomgang.

– Hvis et salg skjer blir det sannsynligvis til en god pris, sa Carnegie-analytiker Henrik Knutsen.

Salmar endte ned 3,4 prosent til 528,50 kroner.

Kongsberg Gruppen så lenge ut til å være et lite lyspunkt, men også den snudde ned. Etter en oppgang på rundt 3 prosent endte aksjen ned 0,9 prosent til 1.568,00 kroner.

– USA er ikke lenger der for Europa, som nå må samle seg, sa Ole-Petter Sjøvold i Sparebank 1 Markets i går, etter en oppgang på over 15 prosent i forsvarsgiganten.

Mandag ettermiddag la Cambi frem sine tall for fjerde kvartal, som viste en EBITDA på 39 millioner, mot ventet 45 millioner. Aksjen falt 9,8 prosent til 18,40 kroner.