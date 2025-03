For under 24 timer siden ble det bekreftet at Trump innfører 25 prosent toll på varer fra blant annet Canada. Nå svarer nabolandet.

– En handelskonflikt med Canada vil ikke ha noen vinnere, sa statsminister Justin Trudeau på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Trudeau kunngjorde mandag at Canada innfører 25 prosent toll på amerikanske varer til en verdi av 30 milliarder canadiske dollar, med en opptrapping til 155 milliarder dollar i løpet av 21 dager. Tirsdag meldte Wall Street Journal (WSJ) at Ontario innfører en eksportskatt på 25 prosent på strøm til USA.

– Vi vil ikke trekke oss fra denne kampen, understreket Trudeau.

Vil ramme amerikanske familier

Den nye eksportskatten vil påvirke 1,5 millioner hjem i Minnesota, Michigan og New York.

– Dette kommer til å ramme amerikanske familier, sa Trudeau og understreket at tiltaket ikke var ønsket, men nødvendig.

Ontarios leder Doug Ford uttalte til WSJ at han vil be kraftprodusenter stanse eksporten og omdirigere atomkraft til lokale behov dersom Trump øker tollsatsene ytterligere 2. april.

– Han kommer til å få en rask oppvåkning om hvor viktige våre kritiske mineraler er, sa Ford til avisen.

– Dette blir krevende

Canadiske myndigheter ser alvorlig på situasjonen og advarte mandag om at tusenvis av arbeidsplasser står i fare.

– Dette er en eksistensiell trussel mot oss, sa utenriksminister Mélanie Joly om Trumps varslede tolløkninger.

Trudeau advarte gjentatte ganger under pressekonferansen om at situasjonen vil bli krevende for den canadiske befolkningen.

– Kanadiere er såret og sinte. Vi vil trolig fortsette å bue under den amerikanske nasjonalsangen. Men la meg være tydelig – dette er ikke rettet mot det amerikanske folket, men mot en politikk som rammer oss.

Han avsluttet pressekonferansen med en klar oppfordring:

– Vi står sammen, vi kjemper, og vi skal vinne.