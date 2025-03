Sist oppdatert 21:00

USAs president Donald Trump innfører 25 prosent toll på varer fra Canada og Mexico, samtidig som han øker tollsatsen på varer fra Kina, tirsdag rullet konsekvensene inn.

Trudeau kunngjorde at Canada innfører 25 prosent toll på amerikanske varer til en verdi av 30 milliarder canadiske dollar, med en opptrapping til 155 milliarder dollar i løpet av 21 dager. Tirsdag meldte Wall Street Journal (WSJ) at Ontario innfører en eksportskatt på 25 prosent på strøm til USA. Statsminister Justin Trudeau sa tiltakene kommer til å ramme amerikanske familier, og at det vil bli tøft.

– En handelskonflikt med Canada vil ikke ha noen vinnere, sa Trudeau på en pressekonferanse tirsdag kveld.



13:00 i New York var alle de 11 sektorene i S&P 500 i rødt. ETF-ene for Mexico og Canada falt begge rundt 2,5 prosent på formiddagen, og var på vei mot sin dårligste dag siden desember. Kort tid etterpå begynte markedet å snu, og på to timer hadde Nasdaq steget med 1,5 prosent.

Nasdaq-indeksen er oppe med 0,7 prosent og stiger til 18.484,88 poeng, mens Dow Jones er nede 0,66 prosent til 42.907,74 poeng. S&P 500 faller 0,21 prosent til 5.837,54 poeng.



Best Buy stuper 12,1 prosent etter at de varsler høyere priser på grunn av toll på Kina og Mexico, hvor selskapet henter henholdsvis 55 og 20 prosent av varene. Target faller også med 2,5 prosent av samme årsak etter å ha levert bedre resultater enn ventet.

Tesla faller 2,0 prosent etter at salg av kinesiskproduserte biler synker nesten 50 prosent i februar, det laveste nivået på over to år. General Motors og Ford faller begge rundt 3 prosent, mens Chipotle som selger meksikansk hurtigmat faller med 1,8 prosent. Selskapet kjøper omtrent halvparten av sine avokadoer fra Mexico. AI-giganten Nvidia åpnet med å trekke seg tilbake, men når klokken nærmer seg ett på Wall Street har aksjen gjort et comeback og er oppe med 3,6 prosent.

Dårlige odds

På prediksjonsmarkedet Polymarket har sannsynligheten for en resesjon i USA i løpet av 2025 økt markant den siste tiden.

Et veddemål på om landet vil oppleve to påfølgende kvartaler med negativ vekst fra fjerde kvartal 2024 til fjerde kvartal 2025 har steget til 40 prosent tirsdag ettermiddag, opp fra 28 prosent fredag.

Mandag meldte Kron om to rene USA-indeksfond på salgstoppen for februar.

«Vi ser en tydelig trend hvor mange vekter opp Europa fremfor USA etter Trump tok over Det hvite hus», uttalte porteføljeforvalter Joar Hagatun.

Analytiker Roger Berntsen skriver i en rapport fra Nordnet at de globale kapitalstrømmene tilsynelatende har snudd i favør av Europa og Asia etter at Donald Trump overtok som president i USA for snart to måneder siden.