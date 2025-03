På prediksjonsmarkedet Polymarket har sannsynligheten for en resesjon i USA i løpet av 2025 økt markant den siste tiden.

Bevegelser

Etter å ha falt med nærmere 9 prosent på mandag klarte Nvidia endelig å hente seg noe inn. Analytiker i Bernstein Stacy Rasgon, mener Nvidia-aksjen er billig nå. Han peker på at aksjen handles til 25 ganger forventet inntjening de neste 12 månedene, det laveste nivået på ett år og nær en tiårsbunn. Historisk har Nvidia gitt en gjennomsnittlig avkastning på 150 prosent når verdsettelsen har vært på dette nivået. Bernstein har et kursmål på 185 dollar, en oppside på 62 prosent. Aksjen endte opp 1,7 prosent til 116 dollar.

Alphabeth steg med 2,3 prosent, men klarte ikke redde Nasdaq helt inn. Tesla falt 2,1 prosent etter at salg av kinesiskproduserte biler synker nesten 50 prosent i februar, det laveste nivået på over to år. Apple og Amazon falt med henholdsvis 0,6 og 0,9 prosent. Meta steg også utover dagen, men klarte heller ikke hente inn fallet og endte ned 1,6 prosent. Microsoft kriget seg til en økning på 3 promille.

Best Buy stupte med 12,1 prosent etter at de varsler høyere priser på grunn av toll på Kina og Mexico, hvor selskapet henter henholdsvis 55 og 20 prosent av varene. Target falt også med 2,5 prosent av samme årsak etter å ha levert bedre resultater enn ventet.

Aksjene til United Airlines og Delta Air Lines falt med over 5 prosent. American Airlines endte ned 3,4 prosent. Fallene kom som følge av usikkerhet rundt forbrukeres fremtidige pengebruk.

Olje

Mandag annonserte OPEC+ at de skal øke produksjonen i april og oljeprisen falt. Tirsdag begynte prisene å stige igjen. April-kontrakten på WTI-oljen endte opp 0,32 prosent til 68,48 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for april steg 0.28 prosent til 71,24 dollar pr. fat.