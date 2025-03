Tar storgevinst: John Fredriksen selger seg ut av Golden Ocean

Saken oppdateres.

CMB.TECH, tideligere kjent som Euronav, kjøper 81.363.730 aksjer i Golden Ocean, dette utgjør rundt 40,8 prosent av aksjene.

Rederiet bestaler 14,49 dollar per aksje, dette er 4,43 dollar mer enn hva aksjen ble handlet til tilsdag kveld på Wall Street. Fredriksen får dermed en premie på 4,3 milliarder dollar.

CMB.TECH eier over 160 sjøfartøy, blant annet inkludert oljetankere, tørrbulkskip, kontainerskip og kjemikalietankere. For under et år siden byttet selskapet navn. Navnebyttet skulle reflektere selskapets nye strategi, hvor det fokuserer på flåtediversifisering og avkarbonisering.

– Oppkjøpet av Golden Ocean-aksjene fra Hemen representerer en viktig milepæl i CMB.TECHs diversifiseringsstrategi. Vi ser frem til å samarbeide med styret, ledelsen og de ansatte i Golden Ocean og bygge videre på Golden Oceans og Mr. Fredriksens sterke arv for å drive langsiktig vekst og innovasjon, sier Alexander Saverys, Administerende direktør i CMB.TECH

Fredriksen og CMB.TECH deler en turbulent fortid. Lenge kjempet John Fredriksen mot den belgiske shippingfamilien Saverys og deres selskap Compagnie Maritime Belge (CMB) om kontrollen med det belgiske tankrederiet Euronav.