Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 1,0 prosent, eller innenfor intervallet [0,6, 1,4] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at salgspresset tiltok i styrke på verdens børser tirsdag, på frykt for en eskalerende krig hva angår handel mellom de aller største bidragsyterne til verdensøkonomien.

«Hvorvidt det å handle på frykt er den beste utveien som investor, er en annen sak. Deler av svaret ligger i USA-Kina-relasjonen og hvorvidt en storstilt «våpenhvile» mellom de to største partene i det globale økonomiske kretsløpet er mulig», skriver analytikeren.

Berntsen trekker også frem at det er viktig å se på bevegelsene knyttet til det langsiktige inflasjonspresset i amerikansk økonomi, samt utviklingen i de korte og lange rentene.

«Selv om det langsiktige inflasjonspresset fremdeles er over sentralbankens mål på 2 prosent, har dette kommet noe ned de siste dagene og vaker rundt 2,35 prosent. I tillegg har spreaden mellom toårsrenten og tiårsrenten økt i perioden, et tegn på økte underliggende vekstimpulser i amerikansk økonomi», skriver han.

Asia

Det er bred oppgang på børsene i Asia. I Japan stiger Nikkei 0,38 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,45 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,30 prosent, CSI 300 er opp 0,33 prosent, mens Hang Seng i Hongkong løftes 2,09 prosent.

I en fersk rapport meldte Kina i natt at de nå satser på 5 prosent vekst og 12 millioner nye jobber i år.

Oljeprisen

Brent-oljen med mai-levering er tirsdag morgen ned 0,30 prosent til 70,82 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,81 prosent til 67,71 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 69,97 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Natt til tirsdag innførte USAs president Donald Trump 25 prosent toll på varer fra Canada og Mexico, samtidig som han økte tollsatsen på varer fra Kina.

Dette gikk ikke upåaktet hen, og Canadas statsminister Justin Trudeau kunngjorde på sin side 25 prosent toll på amerikanske varer til en verdi av 30 milliarder canadiske dollar, med en opptrapping til 155 milliarder dollar i løpet av 21 dager.

Markedet reagerte med å sende alle de toneangivende indeksene ned, men utover dagen klatret de seg oppover mot grønt territorium. Techgiganter som Nvidia og Alphabet løftet Nasdaq betraktelig.

Tirsdag endte likevel alle indeksene ned etter en turbulent avslutning på handelsdagen. Den brede S&P 500-indeksen falt med 1,2 prosent til 5.778,15. Industritunge Dow Jones falt 1,6 prosent til 42.520,99. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 0,4 prosent til 18.285,16.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Det ble en knallrød dag på Oslo Børs tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.462,30, en nedgang på 3,0 prosent.

Equinor falt 4,4 prosent til 248,10 kroner, mens Aker BP endte ned 6,7 prosent til 221,40 kroner. Vår Energi gikk tilbake 5,7 prosent til 29,87 kroner. Okea og DNO falt henholdsvis 5,0 og 8,5 prosent, mens seismikkselskapet TGS endte ned 6,7 prosent til 101,70 kroner.

Dolphin Drilling raste 54,0 prosent til 1,38 kroner. Det skjedde etter at Spetalen-selskapet S.D Standard ETC dumpet aksjer i selskapet til over 60 prosent rabatt . Hedgefondforvalter Tor Svelland og BO Steen Shipping plukket opp brorparten av aksjene.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.:

Statkraft: Kl. 08.00, webcast kl. 09.30

Nordic Halibut

Årsrapport:

Bien Sparebank, Statkraft

Makro: