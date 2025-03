Oljefondet: Ny hedgefondstrategi

Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Oljefondet, har gjort sin første investering i en ekstern hedgefondstrategi og planlegger å allokere milliarder av dollar til denne typen investeringer, rapporterer Financial Times (FT).

Oljefond-sjef Nicolai Tangen uttalte overfor avisen at fondet i januar hadde investert i en long-short-strategi og nå vurderer å gi mandater på rundt 250 millioner dollar til andre like forvaltere.

– Vi evaluerer for øyeblikket long-short-strategier i Europa og USA, sier Erik Hilde, global leder for eksterne strategier i NBIM, til FT.

Long-short equity, en strategi introdusert av Alfred Winslow Jones i 1949, er den eldste typen hedgefondstrategi. Forvaltere satser på aksjer de tror vil stige i verdi, samtidig som de shorter aksjer de forventer vil falle.

Les også Resten av meldingene offentligjort Etter å ha blitt oppfordret av Elon Musk, kjøpte Nicolai Tangen Starlink – og benyttet anledningen til å invitere Musk til podkasten sin.

Helse og tech i USA

Hedgefondstrategier har hatt utfordringer de siste årene, blant annet på grunn av svak avkastning og økt interesse for billigere, passivt forvaltede fond. Likevel håper NBIM at de nye mandatene vil gi bedre avkastning enn dagens eksterne forvaltere, som i snitt leverer 1,8 prosentpoeng over referanseindeksen årlig etter kostnader.

– Vi vil shorte aksjer som har høy verdsettelse, er utsatt for svindel eller har en usunn forretningsmodell, sier Hilde til FT.

I første omgang ser NBIM etter forvaltere innen teknologi- og helsesektoren i USA. Fondet ønsker å jobbe med mindre, private aktører, da disse ofte leverer høyere meravkastning enn større forvaltere.

Oljefondet, som har vært ledet av Nicolai Tangen siden 2020, hadde en avkastning på 13,1 prosent i fjor, hjulpet av en sterk utvikling i amerikanske teknologiselskaper. Over 70 prosent av fondet er investert i aksjer, 27 prosent i rentepapirer og 2 prosent i unotert eiendom.