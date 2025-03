Markant fall i fredssannsynlighet

Ukrainske obligasjoner har falt betydelig etter det anspente møtet i Det hvite hus mellom USAs president Donald Trump, visepresident Vance og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Markedet priser nå inn en lavere sannsynlighet for rask økonomisk vekst i Ukraina, påpeker Goldman Sachs.

«Vi anslår at den markedsimpliserte sannsynligheten for en kraftig økning i ukrainsk BNP har falt med 10 prosentpoeng, fra 51 prosent på fredag til 41 prosent i dag [tirsdag ettermiddag],» skriver økonom Andrew Matheny i Goldman Sachs.

Fallet var størst i de langvarige B-serie-obligasjonene (2035/36), som inneholder en vekstbetinget mekanisme. Denne mekanismen utløses dersom Ukrainas økonomi vokser med i snitt 4,7 prosent årlig fra 2025 til 2028, en utvikling som krever en snarlig og varig slutt på krigen.

«Vi ser på den markedsimpliserte sannsynligheten for at denne mekanismen utløses som en nedre grense for markedets forventninger om en fredsavtale,» skriver Matheny.

Ser to scenarier

Til tross for nedgangen er en sannsynlighet på 41 prosent fortsatt høyere enn før det amerikanske presidentvalget i november. Goldman Sachs legger imidlertid ikke frem noen vurdering av hvordan eller når krigen kan avsluttes.

Banken skisserer to mulige økonomiske scenarier for Ukraina: et gradvis opphør av krigen med 5–6 prosent «fredsutbytte» det første året og 3 prosent vekst deretter, eller en rask og troverdig fredsavtale med 8–10 prosent initial vekst og en langsiktig trendvekst på 5 prosent.