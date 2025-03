Nomura: USA trenger resesjon

Den anerkjente derivatguruen i Nomura, Charlie McElligott, som av Financial Times ble omtalt som «volatilitetens Voltaire», er ute med et nytt notat etter en noe turbulent tid i finansmarkedene.

De siste ukene har McElligott gjentatte ganger skrevet om vekstfryktfortellinger som sprer seg i markedet. I notatet fra tirsdag skriver han at dette har akselerert ytterligere, og viser til den amerikanske sentralbankens rentebane, der man nå venter tre rentekutt innen årsslutt.

Grunnen til at man nå venter flere rentekutt, skyldes flere faktorer, ifølge Nomura: ISM-data indikerer stagflasjon, «vekstfrykten» sprer seg, Trump-tollene har forverret situasjonen, og risikoen for regjeringsnedstengning er fortsatt til stede, da gjeldstaket er nådd og Senatet planlegger ikke å jobbe med et forlik før månedsslutt.

– Trenger en konstruert resesjon

«Jeg mener at Trump-administrasjonen ‘trenger en konstruert resesjon’ (skummelt, men det gir på en måte intuitiv mening på dette tidspunktet) for å sikre vekstavmatning/disinflasjon, som vil føre til rentekutt fra Fed og en betydelig svakere dollar for «fase 2» av hans visjon. Og fra et finansielt betingelsesperspektiv tror jeg også at de er klar over at en negativ formueseffekt i både aksjer og krypto faktisk er nyttig for dette formålet», skriver McElligott.

Derfor mener han at en såkalt Trump-put – hvor myndighetene griper inn og løfter markedet – har en strike-price, altså nivået hvor det gripes inn, som er langt unna dagens nivå.

«Jeg mener en ‘Trump-put’ i aksjer fortsatt er langt OTM (out-of-the-money), og klienter hedger seg og posisjonerer seg for videre fall», skriver McElligott.

«Det er nesten ingenting Trump kan si nå for å snu dette, med mindre han fullstendig trekker tilbake politikkendringene sine», legger han til.

Les også Veddemål på USA-resesjon stiger markant Sannsynligheten for en resesjon i USA i 2025 er nå 40 prosent på prediksjonsmarkedet Polymarket, opp fra 28 prosent på fredag.

– Negativ spiral med panikk

I opsjonsmarkedet har økt etterspørsel etter VIX-opsjoner og en pågående nedgang i teknologisektoren skapt betydelig volatilitet. McElligott påpeker at indekser er presset ned av økende kjøp av salgsopsjoner, noe som setter markedsaktører i en vanskelig posisjon.

«Det pågår en omfattende reduksjon av posisjoner i store teknologiselskaper, inkludert AI-relaterte aksjer. Dette skaper en negativ spiral hvor investorer panikkselger og kjøper sikringsposisjoner, noe som ytterligere forsterker nedgangen», heter det fra McElligott.

Han trekker også frem at markedet står overfor en «syntetisk negativ gamma»-effekt, der automatiserte strategier og risikostyring bidrar til ytterligere salgspress.

«Det finnes betydelige summer som kan utløse ytterligere nedsalg, særlig innen volatilitetsstyrte strategier og belånte ETF-er», skriver McElligott.