Handelskrig, Trumps Ukraina-utspill og oljeprisfall gir uro på børsene. Tirsdag stupte Oslo Børs hele 3 prosent , mens den i dag henter seg markant inn igjen.

Handelsbankens sjefstrateg Halfdan Grangård advarer mot å overvurdere markedsbevegelsene, og mener utviklingen kan gå begge veier, skriver DN.

– Det blir for enkelt å tenke at nå har markedet falt, så da skal det vel fortsette å falle, sier han, og mener blant annet at markedet allerede har priset inn konsekvensene av de nye amerikanske tollsatsene.

– Vårt syn heller mot at markedet har tatt innover seg det som kommer. Risikoen ligger derfor på begge sider, sier Grangård til avisen.

Handelsbanken har siden i høst hatt en overvekt i aksjer, og tar dermed litt mer risiko enn det som er normalt.

– Det har nødvendigvis ikke fungert så bra de siste ti dagene, men allokeringen har gitt god avkastning før uroen tiltok nå den siste tiden, sier sjeføkonomen til DN.

Sjekk risiko

Leder for investeringer i Kron, Jon Hagatun, maner ifølge avisen til å ikke få panikk. Han mener imidlertid at det nå er et godt tidspunkt å sjekke om man tar for mye risiko med sparepengene.

– Mange har hatt kun globale aksjeindeksfond. Det er et godt tidspunkt nå å sjekke at man har riktig fordeling mellom aksjefond og rentefond, sier han.

– Vår anbefaling er at man kan supplere globale indeksfond med noen aktive spissede forvaltede fond for å kunne skaffe seg flere kilder til avkastning, som ikke svinger i takt, påpeker Hagatun.

Mer usikkert

Nordea-forvalter Robert Næss sa til Finansavisen tirsdag at det er vanlig å si at «denne gangen er markedet mer usikkert enn vanlig».

– Men akkurat nå føler jeg det er riktig, sa forvalteren.

– Så langt har finansmarkedene priset inn at Trump er en tøff forhandler som kommer med rå trusler før alt ordner seg i siste liten. Nå begynner det å bli liten tid. Kanskje markedene må se litt elendighet før Trump snur, sa Næss.

Forvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand sa til Finansavisen at han fremdeles er overbevist om at selskapenes inntjening på lang sikt bestemmer kursen.

– Så vi prøver å feste blikket på hva selskapene tjener og taper, så får markedsreaksjonene i løpet av noen måneder bli det de blir, sa han, og mener Oslo Børs har beveget seg lite tross usikkerheten i markedet.

– Gullprisen har stukket, men Oslo Børs har egentlig beveget seg mistenkelig lite i forhold til mengde politikk og usikkerhet.