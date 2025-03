Rally etter massive aksjekjøp

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.483,00 poeng, opp 1,4 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 70,26 dollar, ned 1,1 prosent.

Mandag meldte Bloomberg at oljekartellet Opec hadde besluttet å oppheve den midlertidige reduksjonen i oljeproduksjonen som har pågått i over to år. Equinor stiger 0,1 prosent til 248,30 kroner, Aker BP stiger 1,80 prosent til 260,80 kroner mens Vår Energi klatrer 0,8 prosent til 30,10 kroner.

BW Group har kjøpt 1,2 millioner Hafnia-aksjer på Oslo Børs til en kurs på 44,73 kroner stykket. Samtidig har BW Group sikret seg 1,2 millioner aksjer på New York Stock Exchange, der til en til kurs på 4,13 dollar stykket. Hafnia stiger 6,7 prosent til 47,68 kroner.

Norse Atlantic melder om kraftig passasjervekst i februar, noe som sender aksjen opp 9,3 prosent til 3,83 kroner. I løpet av februar reiste 84.335 passasjerer med flyselskapet, opp 66 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Kabinfaktoren økte med 23 prosentpoeng til 95 prosent, noe som er det høyeste noensinne.

Tirsdag kveld ble det kjent at John Fredriksen selger seg ut av Golden Ocean . Kjøperen av aksjeposten er CMB.TECH, tidligere kjent som Euronav, som betaler 1.179 millioner dollar, tilsvarende 13 milliarder kroner for 40,8 prosent av selskapet. I løpet av få måneder har Fredriksen dermed kvittet seg med to betydelige virksomhetsområder og frigjort over 22 milliarder kroner i kontanter. Golden Ocean faller 4,8 prosent til 102,70 kroner.

Analytiker Andreas Nibe Nygaard i Nordea Markets oppgraderer anbefalingen på panteaksjen Tomra fra selg til hold, ifølge en analyse fra meglerhuset. Aksjen klatrer 5,1 prosent til 166,30 kroner.

Oppturen fortsetter for Kongsberg Gruppen, som ved lunsjtider omsettes for 1.622,00 kroner, opp 3,4 prosent. Onsdagens høyeste notering er 1.649,00 kroner, som er nok en all-time high.

«Vi trenger en massiv opprustning, det er utenfor diskusjon. Vi ønsker en varig fred, men det kan kun skje gjennom styrke. Og da må vi begynne med å styrke oss selv», sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen, ifølge NRK/NTB tidligere denne uken.