Saftig bot til BNP Paribas-ansatt for kallenavn

Benedict Foster, tidligere juridisk sjef for gjelds- og aksjemarkedene i BNP Paribas i London, ble tirsdag ilagt en bot på 15.000 pund og dømt til å betale 16.000 pund i saksomkostninger av Solicitors Disciplinary Tribunal, skriver Financial Times.

På høringen innrømmet Foster å ha brukt «uprofesjonelle» og «støtende» kallenavn på kolleger, samt «upassende språk på arbeidsplassen».

– Gjennom meg ønsker [Foster] å beklage og gjør det uten forbehold … [han] hadde aldri til hensikt å fornærme eller såre noen, sa Fosters advokat Jonathan Page under høringen.

Fæle kommentarer

Blant kallenavnene han brukte var «Hu She» i e-poster om en østasiatisk kollega, samt «global head of bag-carrying». Foster innrømmet at «Hu She» kunne tolkes som hånlig mot et tradisjonelt kinesisk navn, men hevdet at det var basert på en vits fra Private Eye-magasinet.

I tillegg skal Foster ha omtalt seniorkolleger som «cunts» og stilt spørsmål ved om en annen person var «autistisk». Ifølge Solicitors Regulation Authority (SRA) ble disse kommentarene ikke sagt direkte til de omtalte, med unntak av én person han flere ganger refererte til som «Mad Paul».

Forlot jobben

Foster innrømmet brudd på flere av SRAs prinsipper, inkludert kravet om integritet og fremming av likestilling og mangfold. Ifølge SRA brukte han også kallenavn som «Biryani», «Pol Pot», «the Black Swan», «Dr No», «Jabba the Hutt» og «Les Misérables» om kolleger i interne e-poster.

Etter en klage i 2021 gjennomførte BNP Paribas en intern granskning, men beholdt Foster uten å rapportere saken til SRA. Først etter at kommentarene ble offentlig kjent i 2022, meldte banken saken til regulatoren. Foster forlot banken i mars 2022 etter en forhandlet avgangsavtale.