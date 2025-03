Tilbyr Russland-eksponering til tross for sanksjoner

Goldman Sachs og JPMorgan fungerer som meglere for investorer som ønsker eksponering mot russiske eiendeler, skriver Bloomberg.

Begge bankene har kontaktet investorer de siste ukene og tilbudt rubelkoblede derivatkontrakter – en handel som er tillatt under vestlige sanksjoner fordi det ikke er en fysisk russisk eiendel involvert, og fordi den ikke involverer noen russiske statsborgere, ifølge personer som er kjent med saken.

Bankene har tilbudt såkalte non-deliverable forwards (NDF). Disse kontraktene gjør det mulig for investorer å spekulere i rubelens kursutvikling uten å eie fysiske russiske aktiva.

«NDF-er har blitt handlet av og på, men bankene publiserer nå priser i et omfang vi ikke har sett tidligere,» sier Paul McNamara, porteføljeforvalter i GAM.

Økt interesse

Interessen for Russland-relaterte aktiva har økt etter at amerikanske tjenestemenn antydet muligheten for å lette sanksjonene som en del av en mulig fredsavtale med Moskva. Samtidig uttalte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj nylig at en slutt på krigen fortsatt er «veldig, veldig langt unna». Selv om USA skulle myke opp restriksjonene, forventes det at europeiske sanksjoner forblir uendret.

Rubelen har steget med rundt 20 prosent i år og er den best presterende valutaen i verden så langt i år.

«Hvis du er i Istanbul, Dubai eller Moskva, kan du innløse kupongene,» sier Kieran Curtis fra abrdn Group.

Midtøsten kjøper

Bloomberg rapporterer at etterspørselen i stor grad kommer fra hedgefond og family offices i Midtøsten, hvor sanksjonene ikke gjelder.

En trader forteller at russiske selskapsobligasjoner, spesielt dollar- og eurodenominerte lån fra Gazprom og Lukoil, er blant de mest ettertraktede verdipapirene.

«Noen av kundene mine, som tidligere anså disse eiendelene som nærmest verdiløse, er nå mindre villige til å selge,» sier han.

Til tross for økt interesse advarer noen mot overdreven spekulasjon. Pavel Mamai, medgrunnlegger av hedgefondet Promeritum Investment Management, mener markedet overvurderer potensialet for Russland-relaterte investeringer.

«Folk overvurderer massivt oppsiden for Russland-relaterte aktiva,» sier Mamai.