Frykten tiltar på Wall Street – Nvidia faller

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent, S&P 500 stiger 0,1 prosent mens Dow Jones er tilnærmet uforandret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,20 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,1 prosent til 24,00.

Oppdatert klokken 17.45: Nasdaq faller 0,7 prosent, S&P 500 er ned 0,5 prosent mens Dow Jones faller 0,2 prosent. Samtidig stiger fryktindeksen 4,6 prosent til 24,60.

Nvidia startet dagen i pluss, men er nå ned 0,9 prosent.

Makro

Det ble skapt bare 77.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i februar, viser Automatic Data Processings (ADP) nye nasjonale sysselsettingsrapport onsdag. Det er det laveste antallet siden juli i fjor. Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 140.000.

For en måned siden viste sysselsettingstallene for januar en vekst på 183.000 jobber, mens konsensus lå på 150.000. Januar-tallet er nå revidert opp til 186.000.

Trump/toll

DNB Markets skriver i en oppdatering at amerikanske selskaper vil rammes av den siste tids tollnyheter.

«Noen vil oppleve at kostnaden på deres innsatsvarer øker, slik mandagens ISM-undersøkelse bar preg av. Økte kostnader kan bety svekket lønnsomhet, dersom regningen ikke kan sendes videre til forbrukerne. Konsumselskaper vil måtte heve prisene på sine produkter, som kan bety mindre omsetning og dårligere inntjening», understreker DNB Markets.

«Det har vært en periode hvor Trump har truet med tollsatser. Nå bekreftes det, samtidig som han øker tollsatsen for Kina. USA kan få flere kalddusjer fremover, og det kan bli surt i aksjemarkedet», uttalte Sara Midtgaard, seniorøkonom i Nordea, i et intervju med Finansavisen tirsdag.