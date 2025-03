Tyske renter: Har ikke sett maken siden 1994

Den tyske 10-årsrenten er på vei mot sin største intradagbevegelse siden 1994, opp 29 basispunkter. DAX er opp vel over 3 prosent. Euroen har også styrket seg betydelig og er nå på sitt høyeste nivå mot dollar i år.

Bevegelsene skjer etter at Tysklands påtroppende kansler, Friedrich Merz, annonserte planer om å frigjøre hundrevis av milliarder euro til forsvar og infrastruktur. Dette markerer et dramatisk brudd med landets strenge regler for offentlig gjeld.

Hovedpunkter fra pakken ifølge Goldman Sachs:

Unntak for forsvarsutgifter : Forsvarsbudsjettet som overstiger 1 prosent av BNP, vil ikke lenger omfattes av gjeldsbremsen. Dette frigjør rundt 0,25 prosent av BNP, som kan brukes til andre formål, for eksempel skattekutt.

: Forsvarsbudsjettet som overstiger 1 prosent av BNP, vil ikke lenger omfattes av gjeldsbremsen. Dette frigjør rundt 0,25 prosent av BNP, som kan brukes til andre formål, for eksempel skattekutt. Økt underskuddsgrense for delstatene : Tillatt underskudd økes fra 0 til 0,35 prosent av BNP.

: Tillatt underskudd økes fra 0 til 0,35 prosent av BNP. 500 milliarder euro til infrastruktur: Et fond utenfor hovedbudsjettet skal brukes over de neste ti årene, tilsvarende 1 prosent av BNP årlig.

«Disse tiltakene skaper en betydelig oppside for vår vekstprognose, men øker også underskudd og statsgjeld,» skriver sjeføkonom Sven Jari Stehn.

Meglerhuset anslår at en rask innføring av pakken vil kunne løfte BNP med 0,6 prosentpoeng i 2025, 1 prosentpoeng i 2026 og 0,9 prosentpoeng i 2027. Samtidig kan underskuddsandelen av BNP øke til 3 prosent i 2025, 4 prosent i 2026 og 4,5 prosent i 2027, mens gjeldsgraden kan stige til 67,6 prosent innen 2027.