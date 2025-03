John Fredriksen senket aksje

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,7 prosent før den sluttet på 1.472,75 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 69,27 dollar, ned 2,5 prosent.

Mandag meldte Bloomberg at oljekartellet Opec hadde besluttet å oppheve den midlertidige reduksjonen i oljeproduksjonen som har pågått i over to år. Equinor falt 1,6 prosent til 244,05 kroner, Aker BP gikk ned 0,3 prosent til 216,30 kroner mens Vår Energi falt 0,9 prosent til 29,60 kroner.

«Hvis krig er det USA ønsker, enten det er en tollkrig, en handelskrig eller en annen type krig, er vi klare til å kjempe til slutten,» skriver den kinesiske ambassaden i Washington i et innlegg på X.

Tirsdag kveld ble det kjent at John Fredriksen selger seg ut av Golden Ocean . Kjøperen av aksjeposten er CMB.TECH, tidligere kjent som Euronav, som betaler 1.179 millioner dollar, tilsvarende 13 milliarder kroner for 40,8 prosent av selskapet. I løpet av få måneder har Fredriksen dermed kvittet seg med to betydelige virksomhetsområder og frigjort over 22 milliarder kroner i kontanter. Golden Ocean falt 11,4 prosent til 95,60 kroner

BW Group har kjøpt 1,2 millioner Hafnia-aksjer på Oslo Børs til en kurs på 44,73 kroner stykket. Samtidig har BW Group sikret seg 1,2 millioner aksjer på New York Stock Exchange, der til en til kurs på 4,13 dollar stykket. I løpet av onsdagens handel steg Hafnia-aksjen 6,1 prosent til 47,44 kroner.

Norse Atlantic meldte om kraftig passasjervekst i februar, noe som sendte aksjen opp 10,9 prosent til 3,88 kroner. I løpet av februar reiste 84.335 passasjerer med flyselskapet, opp 66 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Kabinfaktoren økte med 23 prosentpoeng til 95 prosent, noe som er det høyeste noensinne.

Analytiker Andreas Nibe Nygaard i Nordea Markets har oppgradert sin anbefaling på panteaksjen Tomra fra selg til hold, ifølge en analyse fra meglerhuset. Aksjen klatrer 3,7 prosent til 164,10 kroner.

Oppturen fortsetter for Kongsberg Gruppen, som steg ytterligere 3,9 prosent til 1.629,00 kroner. Onsdagens høyeste notering var på 1.649,00 kroner, som er en ny rekordnotering.

«Vi trenger en massiv opprustning, det er utenfor diskusjon. Vi ønsker en varig fred, men det kan kun skje gjennom styrke. Og da må vi begynne med å styrke oss selv», sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen, ifølge NRK/NTB tidligere denne uken.