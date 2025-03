Kjemperekyl i Tyskland

Tysklands Dax-indeks svekket seg med 3,5 prosent tirsdag, etter at Trumps nye tollavgifter på kanadiske, meksikanske og kinesiske varer trådde i kraft. Onsdag ettermiddag hadde Frankfurt-børsen imidlertid hentet inn mesteparten av nedturen. Rekylen skyldtes hovedsakelig planlagte grep som vil åpne for et mer ekspansivt tysk statsbudsjett, særlig på områdene forsvar og infrastruktur.

Blant vinneraksjene var entreprenøren Hochtiel, maskin- og gaffeltruckprodusenten Kion Group, finansgiganten Deutsche Bank og Siemens Energy, som leverer utstyr til kraftverk. Disse aksjene steg med henholdsvis 16, 19, 12 og 9 prosent.

Det ble også kjent at eurosonens årlige produsentprisvekst i januar bykset til 1,8 prosent, noe som var 1,7 prosentpoeng mer enn i desember og 0,4 prosentpoeng mer enn ventet. Nivået var dessuten det høyeste siden mars 2023 – selv om områdets BNP sto på stedet hvil i fjerde kvartal.

Også USA-børsene falt betydelig tirsdag, men her var onsdagens utvikling mindre imponerende. Både S&P 500 og Nasdaq 100 var ved half fem-tiden noe ned, samtidig som dollaren fortsatte å tape verdi mot blant andre euro, yen og pund. Moderna-kursen var likevel opp med rundt 8 prosent, etter at toppsjef Stephane Bancel kjøpte aksjer for 5 millioner dollar i legemiddelselskapet. Kursen er fortsatt 65 prosent lavere enn for et år siden.

Vinnerlisten inneholdt også Freeport-McMoRan, som blant verdens største kobberprodusenter. Metallets pris var onsdag ettermiddag opp med nesten 7 prosent, etter at Trump luftet planer om å innføre en 25 prosent tollavgift på import av råvaren. Freeport-McMoRan eier blant annet kobbergruver i delstatene Arizona og New Mexico.

CrowdStrike var derimot blant aksjene som gjorde det verst i S&P 500-indeksen. Cybersikkerhetsaksjen taote mer enn 10 prosent, som følge av svært skuffende guiding for første kvartal og hele 2025. Årsaken er vedvarende høye kostnader knyttet til fjorårets katastrofale oppdatering av programvaren, som førte til at IT-systemer over hele verden krasjet.