Spetalen-selskap hamstrer aksjer i Spetalen-selskap

Onsdag ettermiddag kjøper investor Øystein Stray Spetalen-selskapet Saga Pure aksjer for rundt 35,5 millioner kroner i et annet Spetalen-selskap, S.D. Standard ETC.

Saga Pure fikk i dag tak i omtrent 18,88 millioner aksjer til en gjennomsnittspris på 1,807 kroner per aksje. Høyeste pris som ble betalt for en aksje var 1,83 kroner, og prisen i det pliktige tilbudet som ble annonsert tirsdag økes til 1,83 kroner per aksje.

Meldingen kommer etter at Saga Pure i går kjøpte 15 millioner aksjer i samme selskap.

Etter handlene eier Saga Pure 6,46 prosent av aksjene i S.D. Standard ETC, tilsvarende en verdi på 62 millioner kroner.

Øverst på aksjonærlisten finner vi Septalens Ferncliff, etterfulgt av hans kompis, Arne Fredly. På tredjeplass finner vi Saga Pure, og på femte plass befinner en annen Spetalen-venn seg, nemlig Espen Westeren gjennom Titan Venture.

Til sammen tilsvarer dette en eierandel 56,98 prosent i det Kypros-baserte selskapet.