Onsdag endte den brede S&P 500-indeksen opp 1,12 prosent til 5.842,79. Industritunge Dow Jones steg 1,14 prosent til 43.006,19. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 1,46 prosent til 18.552,73.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», er på 22,02, ned 6,34 prosent. Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,278 prosent.

Nvidia-aksjen har hatt det tøft den siste tiden, onsdag steg aksjen 1,13 prosent i New York.

Golden Ocean

John Fredriksen gjorde en kjempedeal da det i går kveld ble klart at han solgte alle aksjene sine i Golden Ocean for 14,49 dollar per aksje til Saverys-familiens CMB TECH. Det var ikke særlig populært blant norske forvaltere, for første gang i moderne tid er ikke John Fredriksen medaksjonærenes venn, mener forvalter Leif Eriksrød. Holdingen reflekteres i aksjekursen, som endte ned 16,35 prosent til 8,42 dollar aksjen. Sluttkursen onsdag impliserer en oppside på 72 prosent til der Fredriksen solgte alle sine aksjer.

«Vi har bygget Golden Ocean fra 3 til 91 skip og betalt mer enn 2 milliarder dollar i utbytte i perioden. Dette er et rent aksjesalg til en solid aktør som vi kjenner godt og som ønsker å ta selskapet videre,» sa John Fredriksen til Finansavisen onsdag.

Makro

Det ble skapt bare 77.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i februar, viser Automatic Data Processings (ADP) nye nasjonale sysselsettingsrapport onsdag. Det er det laveste antallet siden juli i fjor. Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 140.000.