Nervøse privatkunder kvitter seg med amerikanske fond

Usikkerhet rundt den amerikanske presidenten Donald Trump og hans økonomiske politikk har ført til uroligheter i folks sparemønster. Flere enn tidligere har begynt å vurdere om de skal trekke seg ut amerikanske aksjer og fond med tung eksponering mot USA.

– De siste ukene har vi begynt å se en viss uro blant personkunder. Blant dem er det nå en nettoutgang. Det er ikke store uttak, men dette er trenden de siste ukene, sier fondssjef Ann-Elisabeth Tunli Moe i KLP til NTB.

Indeksfond

KLP-konsernet forvalter 1147 milliarder kroner til ansatte i kommune- og helse-Norge. Av dette forvalter KLP Kapitalforvaltning om lag 250 milliarder på vegne av eksterne kunder som livselskap, pensjonskasser, stiftelser, kommuner, og personkunder.

Selskapet er blitt stort innen ulike indeksfond, altså fond som følger den generelle utviklingen på børser over hele verden, regionalt eller koblet til ulike bransjer.

Det er særlig globale indeksfond privatkundene har investert sparepenger i hos KLP og mange småsparere har fått en betydelig avkastning de siste årene i takt med økte selskapsverdier

Mindre amerikansk

Også i DNB som er landets suverent største bank for fondssparing blant private, merkes uroen blant dem som har valgt å putte sparepengene i ulike former for internasjonale eller amerikanske fond.

– Vi ser at en del vurderer, eller har gjort, endringer i porteføljen sin, enten de har solgt noen av fondene, eller kanskje også endret eksponeringen med for eksempel mindre investeringer i amerikanske selskaper og teknologigiganter, sier spareekspert Behnaz Ganji i DNB til NTB.