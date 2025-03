Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:

Medaksjonærer raser etter John Fredriksens storsalg i tørrlastrederiet Golden Ocean. Leif Eriksrød, aksjesjef i Alfred Berg, mener det kan svekke Fredriksens rykte. Fredriksen slår imidlertid tilbake og påpeker at rederiet har betalt mer enn 2 milliarder dollar i utbytte.

Bakgrunnen er at belgiske CMB.TECH kjøper over 40 prosent i Golden Ocean av Fredriksen med en budpremie på 44 prosent. Etter norske regler ville et slikt aksjekjøp utløst plikt til å by på resten av aksjene, men på Bermuda, der rederiet er registrert, er reglene annerledes.

Celina Midelfart satset på riggaksjer og klokket inn eventyrlige overskudd i 2022 og 2023, men nå har alt kollapset. Hun sier fasit for 2024 er store tap rund baut, og at det elendige fjoråret til dels har fortsatt inn i 2025.

Blant investeringene er Borr Drilling og Tidewater. De var eventyrlige i 2023, men har nå falt kraftig tilbake. Midelfart har imidlertid ingen planer om noen rotering ut av de to aksjene.

Småsparere dumper aksjer i høyt tempo i Kongsberg Gruppen. Ifølge Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet, er Kongsberg Gruppen nå den mest nettsolgte aksjen.

Kongsberg Gruppen steg hele 175 prosent i fjor og har steget nye 27 prosent i år. Johannesen tror den høye verdsettelsen kan ha gjort småsparerne skeptiske.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om hobbybonde Jon Almaas. Vi har anslått at han ville få en statlig støtte på 50.000 til 100.000 kroner i 2024, men Nationen kan fortelle at Almaas fikk et produksjonstilskudd på 201.812 kroner.

Almaas sier til Nationen at det beste hadde vært om han kunne gå i pluss ved salg, slik at han slapp tilskudd. Her er det nok å svare tilbud og etterspørsel. Det er for mye mat i Norge, slik at skattebetalerne måtte bidra med 21,6 milliarder kroner i fjor, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 3. kv.:

Spotlio

Årsrapport:

Aasen Sparebank, Pareto Bank, Romsdal Sparebank, SpareBank 1 Sogn og Fjordane, SpareBank 1 Østlandet

Makro:

Australia: Handelsbalanse januar, kl. 01.30

Sveits: Arbeidsledighet februar, kl. 07.45