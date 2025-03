Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,6 prosent, eller innenfor intervallet [0,2, 1] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at de europeiske børsene nok en gang viste vei i kaoset da flere av steg til ny all-time high i går.

«Hvem skulle trodd? De siste dagers oppgang kommer etter Europas beslutsomhet hva angår opprustning og frislipp av gjeldstak», skriver Berntsen.

«Historien har vist at markeder er utmerkede mekanismer for å prise inn ny informasjon raskt, men også notorisk dårlige til å skille mellom kortsiktig eufori og langsiktig verdi. Det Europa nå opplever, kan i minne om Mario Draghis berømte «whatever it takes»-øyeblikk i 2012, men denne gangen er hovedpersonen EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen», fortsetter analytikeren.

Han skriver videre at der Draghi brukte pengepolitikk som våpen for å stabilisere eurosonen, setter von der Leyen nå sikkerhetspolitikk i førersetet for en ny økonomisk kurs.

«Dette er en fundamental dreining: Europa beveger seg fra å være en økonomisk aktør i en globalisert verden til å bli en geopolitisk strateg, hvor forsvar og finanspolitikk smelter sammen», påpeker Berntsen.

Asia

Det er bred oppgang på de asiatiske børsene torsdag morgen. Shanghai Composite i Kina styrkes 1,00 prosent, CSI 300 klatrer 1,14 prosent, og Hang Seng i Hongkong løftes hele 2,70 prosent.

Kinesiske myndigheter annonserte onsdag planer om å øke budsjettunderskuddet til 4 prosent av BNP, opp fra 3 prosent i 2024. Det markerer et skifte i politikken, skriver CNBC.

Bakgrunnen for økningen er handelskrigen og varslet amerikansk toll. Det vil bremse Kinas eksportvekst, og for å sikre en BNP-vekst på nær 5 prosent også i år må kinesiske myndigheter øke sin stimulans av økonomien.

Oljeprisen

Brent-oljen med mai-levering er torsdag morgen opp 0,36 prosent til 69,55 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,36 prosent til 66,55 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 69,27 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Onsdag endte den brede S&P 500-indeksen opp 1,12 prosent til 5.842,79. Industritunge Dow Jones steg 1,14 prosent til 43.006,19. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 1,46 prosent til 18.552,73.

John Fredriksen gjorde tirsdag kveld en kjempedeal da det ble klart at han solgte alle aksjene sine i Golden Ocean for 14,49 dollar per aksje til Saverys-familiens CMB TECH. Det sendte aksjen ned 16,35 prosent til 8,42 dollar. Sluttkursen onsdag impliserer en oppside på 72 prosent til der Fredriksen solgte alle sine aksjer.

Det ble skapt bare 77.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i februar, viser Automatic Data Processings (ADP) nye nasjonale sysselsettingsrapport onsdag. Det er det laveste antallet siden juli i fjor. Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 140.000.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,7 prosent før den sluttet på 1.472,75 poeng. Johan Fredriksens nedsalg i Golden Ocean sendte aksjen ned 11,4 prosent til 95,60 kroner.

Oppturen fortsetter for Kongsberg Gruppen, som steg ytterligere 3,9 prosent til 1.629,00 kroner. Onsdagens høyeste notering var på 1.649,00 kroner, som er en ny rekordnotering.

Norse Atlantic meldte om kraftig passasjervekst i februar, noe som sendte aksjen opp 10,9 prosent til 3,88 kroner.

Dette skjer i dag:

