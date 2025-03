– At DNB overtar eierskapet for Eksportfinans, er en god løsning for alle parter. Det er ingen særskilte grunner til at staten skal være eier i dette selskapet, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding.

Eksportfinans ble etablert i 1962 for å tilby langsiktig finansiering av norske eksportkontrakter. Fram til 2011 forvaltet Eksportfinans den statlige ordningen for subsidiert eksportfinansiering.

Selskapet har ikke gitt nye utlån siden 2012, da Eksportkreditt Norge AS overtok ansvaret for å yte nye statlig støttede eksportkreditter.

De største eierne i Eksportfinans er DNB Bank ASA med 40 prosent, Nordea Bank AB Norway Branch med 23 prosent, staten med 15 prosent, Danske Bank med 8 prosent og Sparebanken Øst med 5 prosent.