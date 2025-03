En rekke globale faktorer utfordrer USAs dominans i finansmarkedene. Kinas økte stimuleringstiltak og EUs planlagte økonomiske satsing på 1.200 milliarder dollar skaper nye investeringsmuligheter, samtidig som en eskalerende handelskrig og usikkerhet rundt USAs politikk svekker investorinteressen, skriver Reuters.

– Verden ser nå at den amerikanske modellen er i endring og innser at USA ikke lenger er like pålitelig som handelspartner. Land må i større grad ivareta egne behov, særlig innen forsvar, sier Tim Graf, makrostrateg i State Street Global Markets.

USA sakker akterut

For første gang på lenge ser man en tydelig divergens i aksjemarkedene. Mens S&P 500 har falt 1,8 prosent hittil i år, har europeiske aksjer steget nesten 9 prosent til et rekordhøyt nivå. I Hongkong har teknologisektoren hatt en oppgang på 30 prosent.

Samtidig har euroen styrket seg til over 1,07 dollar, og flere banker har snudd i sine tidligere spådommer om at den ville falle til paritet mot dollaren.

– Det har vært en overveldende konsensus om at USA var det eneste stedet å investere, men handelskrigen og Trumps aggressivitet tvinger andre land til å bruke mer penger, sier makroanalytiker Dario Perkins i TS Lombard til Reuters.

Kinas vekst endrer dynamikken

I tillegg har Kinas aksjemarked sett en kraftig snuoperasjon. Etter nesten uavbrutte kapitalutstrømninger i fjor, har investorer siden februar plassert tre milliarder dollar i Kina-fokuserte fond.

Ifølge Reuters rettes nå mye av oppmerksomheten mot landets teknologiske fremgang, spesielt etter at AI-modellen DeepSeek utfordret vestlige selskapers antatte forsprang i slutten av januar.

Likevel mener enkelte at den amerikanske økonomiens motstandsdyktighet og høyere renter vil holde dollaren attraktiv over tid.

– Vi ser på dette mer som en taktisk endring enn en stor strukturell dreining, sier Nate Thooft, investeringsdirektør i Manulife Investment Management.