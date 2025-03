ESB: Nær katastrofe etter maskinvarefeil

Den europeiske sentralbankens (ESB) betalingssystem brøt sammen i ti timer forrige uke, noe som forsinket lønninger og velferdsbetalinger til tusenvis av mennesker, skriver Reuters.

Hvis krasjet hadde vart én dag lenger, ville millioner av lønnsmottakere, pensjonister og velferdsmottakere blitt rammet, og bankvesenet kunne blitt satt under press.

«Hvis det hadde vart til fredag, ville bankene stått overfor store risikostyringsspørsmål,» uttalte professor Alistair Milne til Reuters.

Feilslått diagnose forsinket løsningen

ESBs teknikere brukte flere timer på å identifisere feilen. Først trodde de at det var en databasefeil, men det viste seg å være en maskinvarefeil.

Sentralbankansatte over hele eurosonen ble tvunget til å jobbe gjennom natten for å rette feilen og sikre at transaksjoner ble gjennomført i tide.

«En maskinvarefeil er tilgivelig, men det å ikke ha en backup som kan aktiveres umiddelbart, er ikke det,» sa Markus Ferber, medlem av Europaparlamentets komité for finanstilsyn.

Nødkanal ble aktivert

Krisen begynte torsdag morgen da Target 2 Securities (T2S), ESBs system for oppgjør av finansielle handler, gikk ned. To timer senere fulgte Target 2 (T2), nettverket som håndterer store betalinger mellom sentralbanker og kommersielle banker.

For å begrense skadene ble ESBs nødkanal aktivert klokken 11.30, slik at enkelte kritiske betalinger kunne gjennomføres manuelt. De fleste transaksjoner ble imidlertid satt på vent til systemet var oppe igjen.

Først på ettermiddagen ble det avdekket at feilen skyldtes en defekt maskinvarekomponent ved én av systemets fire lokasjoner. Deretter ble alle transaksjoner flyttet til et backup-system, og ved 18-tiden var betalingene i gang igjen.

Flere krevde kompensasjon

Likevel førte forsinkelsen til at flere tusen personer i Hellas og Østerrike ikke fikk utbetalt lønn, pensjoner og velferdsytelser i tide.

Flere meglere var også frustrerte over forsinkede handler. Ifølge en nederlandsk megler måtte noen av hans kunder betale renter på lån de aldri mottok på grunn av feilen, og vurderte å kreve kompensasjon fra ESB.

ESB har kalt hendelsen en «stor feil» med «negative konsekvenser for markedsaktører og deres kunder» og har iverksatt en grundig analyse.