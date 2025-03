Kongsberg faller etter dansk kontrakt

Etter en oppgang fra start for hovedindeksen på Oslo Børs, snudde den ned. En time før stengetid er indeksen i pluss på nytt, og stiger 0,2 prosent til 1.475 poeng.

Prisen på maikontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent ligger stadig under 70 dollar. På torsdag stiger den 0,5 prosent til 69,70 dollar fatet. Prisen på den lettere WTI-oljen stiger 0,7 prosent til 66,80 dollar per fat. Prisen på TTF-gassen faller 5,1 prosent til 39,40 euro per megawatt.

Equinor faller 0,2 prosent, mens Aker BP-aksjen er opp 1,3 prosent. Vår Energi stiger 1 prosent. Tankselskapet Frontline faller 1,1 prosent.

Bevegelser

En av dagens store nyheter er at Blommenholm Industrier, Stiftelsen Tinius' investeringsselskap, har kvittet seg med aksjer i Schibsted for 2,6 milliarder kroner, til en kurs på 275 kroner. Det sender Schibsteds B-aksje ned 3,4 prosent, og A-aksjen faller 2,9 prosent.

B-aksjen er Oslo Børs desidert mest omsatte, med en omsetning på 2,7 milliarder kroner kroner.

Salmar Aker Ocean blir en heleid datter av Salmar, etter oppdrettsselskapet kjøpte Akers eierandel på 15 prosent. Kjøpet ble gjort opp av en kontantbetaling på 76 millioner, samt 1 million Salmar-aksjer, som blir verdsatt til 574 millioner kroner. Dermed sitter Aker på en eierandel i Salmar på 0,75 prosent.

Salmar-aksjen står en time før børsen stenger uendret, mens Aker-aksjen faller 0,4 prosent.

John Fredriksen gjorde tirsdag kveld en kjempedeal da han solgte alle aksjene sine i Golden Ocean for over 13 milliarder kroner til Saverys-familiens CMB.TECH. I ettertid har flere medaksjonærer reagert hardt.

På spørsmål fra Dagens Næringsliv om hva som ligger bak salget sier Fredriksen at «Vi evaluerer kontinuerlig investeringsmulighetene våre». På spørsmål om kritikken sier han «Dette er et rent aksjesalg til en solid aktør som vi kjenner godt og som ønsker å ta selskapet videre».

Torsdag faller Golden Ocean-kursen videre, med et fall på 3,7 prosent.

Kongsberg Gruppen melder torsdag at Danmark kjøper Kongsberg-missiler fra Norge. Handelen går offisielt mellom det danske forsvarsministeriet og norske Forsvarsmateriell. Det er Forsvarsmateriell som handler med Kongsberg. Kontrakten er på 2,1 milliarder kroner.

Morningstar har også kuttet sin anbefaling på forsvarsaksjen fra hold til selg, men beholder kursmålet på aksjen på 1.270,00 kroner.

Etter salget ble offentliggjort har fallet i Kongsberg-aksjen tiltatt, og den er klokken 15.25 ned 0,6 prosent, til 1.620 kroner.

En annen aksje, som også har mottatt en rekke forsvarskontrakter den siste tiden, er Kitron. Den er nå høyt på listen over de mest omsatte, og stiger torsdag 2,9 prosent.

Norwegian styrkes 2,9 prosent til etter ha lagt frem sine passasjertall for februar. Konsernet fraktet i forrige måned 1,3 millioner Norwegian-passasjerer og 288.000 Widerøe-passasjerer, tilsvarende en oppgang på henholdsvis 1 og 11,8 prosent.

Det brasilianske riggselskapet Constellation Oil Services debuterer på Euronext Growth torsdag. Aksjekursen stiger 3 prosent, til 5,50 kroner.