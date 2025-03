Rekyl i bilsektoren

Flere europeiske børsindekser sank torsdag, og Euro Stoxx 600 tapte 0,2 prosent. For en gang skyld var bilsektoren et lyspunkt, etter at Trump lovte å utsette nye tollavgifter på importerte biler med en måned. Dette skapte i sin tur håp om at planen om altomfattende tollavgifter på varer fra mange forskjellige land etter hvert blir betydelig vannet ut og dermed mindre ødeleggende.

I vår del av verden steg bildel- og dekkprodusenten Continental med 6 prosent, mens kursløftene for BMW, Volkswagen og Mercedes-Benz ble på 4-5 prosent. Stellantis, som lenge har underprestert i sektoren, ble bare rundt 2 prosent mer verdt.

Samtidig ble vi kjent med ulempene ved tyske politikeres plan om kraftig å øke myndighetenes pengebruk. Renten på landets tiårige statsobligasjoner har hittil i denne uken bykset fra 2,4 til 2,9 prosent, noe som ventes å svekke etterspørselen etter boliger og næringseiendom. Følgelig sank de tyske eiendomsaksjene Vonovia, URW og Deutsche Wohnen med 5-6 prosent.

Eiendomssektoren ble også tynget av ny statistikk fra eurosonen, der en PMI-måling i bygg- og anleggsbransjen sank til 42,7 i februar. Økonomene hadde ventet at nivået ville holde seg uendret på 45,4, og alt under 50 tilsier fallende aktivitet. Lignende indekser for Tyskland og Frankrike var enda lavere.

Også i USA pekte børspilene nedover. Ved halv fem-tiden var S&P 500 og Nasdaq 100 ned med henholdsvis 0,8 og 0,9 prosent. I motsetning til europeiske bilaksjer, fikk General Motors og Tesla kursfall på 1-3 prosent. Usikkerhet rundt Trumps handelspolitikk og andre lands gjengjeldelse fortsetter å tynge aksjene, som siden nyttår har tapt henholdsvis 7 og 29 prosent.

Også en del teknologiaksjer slet. MongoDB var ned med mer enn 20 prosent, etter at programvareselskapet meldte at årets topplinjevekst trolig blir mindre enn 13 prosent og dermed den laveste siden starten i 2017. I tillegg skuffet den forventede inntjeningen.