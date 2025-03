Oppgang på Oslo Børs: Kongsberg falt til tross for milliardkontrakt

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,2 prosent til 1.476 poeng på torsdag.

Prisen på maikontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent holder seg stadig under 70 dollar. På torsdag steg den 0,7 prosent til 69,80 dollar fatet ved børsslutt. Prisen på den lettere WTI-oljen klatret 1 prosent til 66,90 dollar per fat. Prisen på TTF-gassen falt 6,3 prosent til 38,90 euro per megawatt.

Equinor-aksjen falt 0,6 prosent i løpet av handelsdagen, mens Aker BP steg 0,9 prosent. Vår Energi steg 0,3 prosent. Tankselskapet Frontline falt 1,2 prosent.

Danske milliarder

Kongsberg Gruppen meldte torsdag at Danmark kjøper Kongsberg-missiler fra Norge. Handelen går offisielt mellom det danske forsvarsministeriet og norske Forsvarsmateriell, hvor det er Forsvarsmateriell som handler med Kongsberg. Kontrakten er på 2,1 milliarder kroner.

Morningstar har også kuttet sin anbefaling på forsvarsaksjen fra hold til selg, men beholder kursmålet på aksjen på 1.270,00 kroner.

Etter salget til Danmark ble offentliggjort falt Kongsberg-aksjen, og ved børsslutt var verdifallet på 0,9 prosent, til 1.615 kroner.

En av Kongsbergs underleverandør, Kitron, som leverer elektronikk til flere av Kongsbergs produkter, steg 2,1 prosent. Den siste tiden har Arendal-selskapet mottatt en rekke forsvarskontrakter. Siden nyttår er aksjen opp mer enn 30 prosent.

Schibsted-salg

Dagens mest omsatte aksje på Oslo Børs var med klar margin Schibsteds B-aksje, med en omsetning på 2,8 milliarder. Equinor lå på andreplass, med en omsetning på én milliard.

På torsdag kom nyheten om at Blommenholm Industrier, Stiftelsen Tinius' investeringsselskap, har kvittet seg med aksjer i Schibsted for 2,6 milliarder kroner, til en kurs på 275 kroner.