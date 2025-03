Torsdag endte den brede S&P 500-indeksen ned 1,78 prosent til 5.738,48. Industritunge Dow Jones falt 0,99 prosent til 42.578,77. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 2,61 prosent til 18.069,26.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», er på 25,23, opp 15,05 prosent. Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,295 prosent.

Nvidia-aksjen har hatt det tøft den siste tiden, torsdag falt kursen 5,74 prosent.

Nervøse investorer

– Markedet er usikkert med hensyn til forhandlingene mellom USA, Russland og Ukraina. Vi nærmer oss nå korreksjonsmodus fra toppen og psykologien forandrer seg. Investorene blir straks mer nervøse i det markedsklima vi er i nå, sier Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet, til Finansavisen.

Makro

Tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA, såkalt jobless claims, var 221.000 personer i forrige uke. Ifølge Trading Economics var det ventet 235.000 søkere.

Den amerikanske handelsbalansen viste et underskudd på 131,4 milliarder dollar i januar, opp fra et underskudd på 98,1 milliarder måneden før. Her var det ventet et underskudd på 127,4 milliarder dollar.

Europa

Den europeiske sentralbanken (ESB) kutter styringsrenten – refirenten – fra 2,9 til 2,65 prosent. Det er som analytikerne ventet, ifølge Trading Economics. Samtidig settes innskuddsrenten ned fra 2,75 til 2,5 prosent.

Sentralbanken skriver videre at inflasjonen har utviklet seg omtrent som anslått, og at de nyeste prognosene samsvarer tett med den forrige inflasjonsutsikten.

Beige Book

Feds såkalte Beige Book, som ble lagt frem onsdag kveld, viste en viss økonomisk usikkerhet.

«Her ble det trukket frem at noen kontakter var nervøse for virkninger av økte tollsatser. Rapporten viste at aktiviteten i USA hadde økt videre så langt i år, om enn i et mer forsiktig tempo. Forventninger om videre bedring i aktiviteten ble opprettholdt», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Flere av kontaktene meldte om usikkerhet rundt immigrasjonspolitikken i USA og tilgangen på arbeidskraft.

Olje

Oljeprisen har startet 2025 med et pang, men har senere falt tilbake. Mandag annonserte OPEC+ at de skal øke produksjonen i april, det likte ikke oljeprisen, men torsdag er den flat.

April-kontrakten på WTI-oljen endte ned 0,08 prosent til 66,04 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for april endte ned 0,01 prosent til 69,28 dollar pr. fat.

Krypto

Krypto har vært i fyr og flamme siden det ble klart at Trump blir USAs 47. president, men har siden vært volatil.

Torsdag endte bitcoin-prisen ned 1,58 prosent til 89.058 dollar.

Ethereum falt med 1,84 prosent, mens Musk-favoritten Dogecoin falt med 1,9 prosent.