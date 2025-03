Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen fredag:

Trygve Slagsvold Vedum forsvarer Trump-toll. Senterparti-lederen og den tidligere finans- og tollministeren er kritisk til Donald Trumps handelskrig, men har forståelse for tollen på landbruksvarer.

Vedum forklarer at nesten alle vestlige land har toll på landbruk og egne reguleringer for å beskytte matproduksjonen. Det er helt vanlig, sier han.

Ørnulf Høyers kleskjede blir stadig mindre. Onsdag føyde to nye Høyer-butikker seg inn i rekken av konkurser de seneste årene, og totalt 13 Høyer-selskaper har endt i skifteretten.

Det er Høyer Hamar og Gjøvik som nå er historie. Medeier Pål Henrik Kristiansen bekrefter at eierne taper millioner på konkursene, og forklarer at det er for høye lønnskostnader og for store vareinnkjøp som har felt satsingen.

Den vanvittige børsoppgangen for Kongsberg Gruppen treffer også konsernledelsen, som denne uken har sett verdiene passere 200 millioner kroner.

Det er konsernsjef Geir Håøy som sitter på de største aksjeverdiene. Hans aksjer er nå verdt nesten 80 millioner kroner. Direktørene Even Aas og Eirik Lie har verdier for over 50 millioner og like under 30 millioner kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om president Donald Trump. I sin tale til Kongressen 4. mars gjentok han tidligere krav om å overta Grønland og Panamakanalen. Får han ikke dette, kan vi tenke oss at han kanskje vender seg mot Svalbard.

Svalbard er et lettere bytte enn Grønland. Er Norge forberedt på noe slikt, med de nye tider og Donald Trump? Alt er mulig nå. Trump sier at tidligere president Joe Biden var en katastrofe. Trump blir verre, skriver Hegnar.

